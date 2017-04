USA: Neil Gorsuch zaprzysiężony na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego

Neil Gorsuch został dzisiaj zaprzysiężony w Białym Domu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Gorsuch objął stanowisko sędziego 9-osobowego Sądu Najwyższego, które było nieobsadzone od śmierci w ubiegłym roku Antonina Scalii.

Tym samym został 113. sędzią tej instytucji.

– Zawsze słyszałem, że najważniejszym zadaniem, przed jakim staje prezydent Stanów Zjednoczonych, jest mianowanie ludzi, miejmy nadzieję, że wielkich, tak jak w tym przypadku do Sądu Najwyższego USA, i mogę powiedzieć, że jest to wielki zaszczyt – mówił podczas uroczystości prezydent USA Donald Trump.

Według niego, sędzia Gorsuch jest osobą o nieskazitelnym charakterze i najwyższych kwalifikacjach, która będzie stała na straży amerykańskiej konstytucji. Trump podkreślił, że jest pewien, iż Gorsuch będzie interpretował prawo zgodnie z konstytucją i stał na jej straży, bez względu na jego osobiste przekonania. Podkreślił także, że rolą sędziego jest bycie bezstronnym strażnikiem ustawy zasadniczej, tak by chroniła ona obywateli.

– Sędzia ma przestrzegać prawa, a nie być ponad nim – dodał.

W piątek amerykański Senat zatwierdził kandydaturę Gorsucha na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Wybrano go zwykłą większością głosów, stosunkiem 54 za do 45 przeciw.

Aby doprowadzić do zatwierdzenia nominacji Gorsucha, Republikanie zastosowali tzw. opcję nuklearną i zmienili regulamin Senatu. Przyjęta zmiana pozwala na zatwierdzanie nominacji do Sądu Najwyższego zwykłą większością głosów. Do tej pory do zatwierdzenia sędziów SN – z racji roli tego sądu i faktu, że jego sędziowie funkcję sprawują dożywotnio – wymagane było co najmniej 60 głosów.

49-letni Neil Gorsuch jest najmłodszym sędzią Sądu Najwyższego w ostatnich 25 latach. Funkcja ta jest sprawowana dożywotnio, a wyroki nie podlegają apelacji. W związku z tym Gorsuch może mieć wpływ na werdykty Sądu Najwyższego przez wiele lat, a tym samym na system polityczny i społeczeństwo amerykańskie.

Gorsuch wcześniej piastował stanowisko sędziego federalnego sądu apelacyjnego w Denver.

Od czasu śmierci Scalii Sąd Najwyższy orzekał w niepełnym, ośmioosobowym składzie.

