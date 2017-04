Przemycali bursztyn

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z Polsko-Ukraińskiego Przejścia Granicznego w Korczowej udaremnili dziś przemyt bursztynu o szacunkowej wartości ponad stu tysięcy złotych.

Jak poinformowała NaszDziennik.pl mjr Elżbieta Pikor, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, dzisiaj w trakcie pełnienia służby w miejscowości Radymno funkcjonariusze BOSG z Korczowej zatrzymali mercedesa, którym podróżowało dwóch obywateli Ukrainy. W trakcie kontroli pojazdu ujawniono przemyt ponad sześciu kilogramów nieoszlifowanego bursztynu.

– Zatrzymany jantar to tzw. bryły unikalne, których masa w większości przypadków wynosiła powyżej 300 gramów. Większość są to okazy lite, bez spękań i zanieczyszczeń. Zgodnie z frakcją jednostkową masy baryłek, wartość szacunkowa ujawnionego bursztynu to ponad 104 tysiące złotych – podkreśla mjr Elżbieta Pikor.

Do przemytu przyznał się pasażer pojazdu, 33-letni obywatel Ukrainy. Wobec mężczyzny wszczęto sprawę karną skarbową, a zatrzymany bursztyn przekazano funkcjonariuszom Oddziału Celno-Skarbowego w Korczowej.

Mariusz Kamieniecki