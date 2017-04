Franciszek odwiedził Benedykta XVI z życzeniami na święta i 90. urodziny

Franciszek odwiedził swego poprzednika, Benedykta XVI, by jak co roku złożyć mu życzenia z okazji świąt, a także jego zbliżających się 90. urodzin. Do spotkania doszło w środę po południu.

Franciszek udał się do dawnego budynku klasztornego Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich, gdzie mieszka Benedykt XVI od czasu swej rezygnacji w 2013 roku.

Franciszek złożył emerytowanemu Papieżowi życzenia z okazji nadchodzącej Wielkanocy oraz urodzin, które przypadają w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

RP, PAP