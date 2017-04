Podkarpackie: W czerwcu br. oddany zostanie fragment S19

W czerwcu br. oddany zostanie do użytku odcinek drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski–Stobierna. Obecnie zaawansowanie robót wynosi niemal 70 proc. Fragment ten będzie częścią trasy Via Carpatia.

Na całym odcinku budowanej drogi wykonano już podbudowę zasadniczą.

Wykonawca kontynuuje również układanie krawężników, montowana jest siatka pod ogrodzenie oraz stawiane są słupy pod ekrany akustyczne.

Prace wykończeniowe prowadzone są także na obiektach mostowych. Dotychczas wykonawca uzyskał pozwolenia na użytkowanie 11 obiektów. Do końca kwietnia planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla kolejnych trzech obiektów, a w maju pozostałych 15.

Planowany termin zakończenia robót na tym odcinku to czerwiec br. Aktualne zaawansowanie robót przygotowawczych i drogowych wynosi prawie 70 proc.

Wykonawcą prac jest Aldesa Construcciones Polska. Koszt zadania to blisko 290 mln zł. Odcinek ten będzie miał 12,5 km długości i przebiegać będzie przez powiaty: rzeszowski i łańcucki. Droga będzie omijać Sokołów Młp. od strony wschodniej i bezpośrednio połączy się z oddanym już do ruchu odcinkiem S19 Stobierna – Rzeszów.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ – południe we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Będzie też częścią szlaku Via Carpatia.

