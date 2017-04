Policja przygotowana na wzmożony ruch

Policja jest przygotowana na spodziewany pod wieczór w poniedziałek wzmożony ruch poświąteczny na drogach - powiedział w poniedziałek PAP mł. asp. Antoni Rzeczkowski z biura prasowego Komendy Głównej Policji. Do północy w wypadkach na drogach zginęły 22 osoby.

– Są wystawione patrole na drogach wlotowych do największych aglomeracji. Największego natężenia ruchu spodziewamy się w godzinach wieczornych – powiedział PAP Rzeczkowski.

Jeśli będzie dochodziło do utrudnień w ruchu drogowym, policjanci będą wyłączali sygnalizację świetlną i przechodzili na ręczną regulację po to, by powracający do domów płynnie i bezpiecznie dotarli do celu – powiedział.

Zaznaczył, że szczegółowe dane dotyczące świąt będą dostępne we wtorek rano. Dotychczasowe statystyki świątecznego weekendu – do północy z niedzieli na poniedziałek – mówią o 22 osobach zabitych.

„Ostateczny bilans zależy od samych kierujących” – podkreślił w rozmowie z PAP Rzeczkowski z KGP.

RS, PAP