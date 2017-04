Dokładniejszy monitoring środowiska

Jeszcze dokładniejsze monitorowanie jakości środowiska, bardziej skuteczne techniki badań – to główne korzyści płynące z otwartego dziś w Krakowie Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Jak poinformowała NaszDziennik.pl Joanna Paździo, kierownik Oddziału ds. Mediów i Komunikacji Społecznej Biura Wojewody Małopolskiego, inwestycja w nowe laboratorium, które dysponuje najnowocześniejszym sprzętem oraz budynkiem z najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami w kraju, odpowiada zapotrzebowaniu na badania środowiska.

– Wachlarz badań przeprowadzanych w nowym laboratorium będzie bardzo szeroki, począwszy od powietrza, poprzez wody powierzchniowe i podziemne, hałas komunikacyjny czy pola elektromagnetyczne. Na podstawie tych badań zostanie sporządzona baza danych zapewniająca powszechny dostęp do informacji o środowisku, co pozwoli w jeszcze bardziej racjonalny sposób zarządzać środowiskiem – informuje Joanna Paździo.

Otwarty dziś obiekt kosztował ponad 12 milionów złotych, a środki w przeważającej części pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto wyposażenie laboratorium WIOŚ zostało współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

– Pierwszy raz w historii urząd centralny otwiera swoją siedzibę w Krakowie. Najnowocześniejsze laboratorium w Europie będzie służyło nie tylko Małopolsce. Tutaj będziemy badać wodę i powietrze z całej Polski – zaznaczył Marek Haliniak, główny inspektor ochrony środowiska.

Z kolei ponadregionalny charakter inwestycji, która stanowi ważny krok da drodze rozwoju systemu ochrony środowiska, podkreślił wojewoda małopolski Józef Pilch.

– Oto otwieramy kluczowy element w systemie ochrony środowiska – element odpowiedzialny za pomiary, oceny i prognozy stanu środowiska oraz gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o środowisku. Natomiast laboratorium, które powstało, jest bez wątpienia nowoczesnym obiektem na miarę wyzwań XXI wielu! Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do jego sfinalizowania. To nasz wspólny sukces! Jestem przekonany, że inwestycja będzie służyła społeczeństwu i przyczyni się do jeszcze sprawniejszego monitorowania stanu środowiska – akcentował Pilch.

Mariusz Kamieniecki