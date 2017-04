Prezydent: Wreszcie przyszedł czas, że nasze pieniądze nie są rozkradane

Wreszcie przyszedł czas, że nasze pieniądze nie są rozkradane, lukę VAT udało się zmniejszyć o 40 proc. – podkreślił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Obornik (Wielkopolska). Jak dodał, m.in. dzięki tym funduszom udaje się finansować program „500+”.

– Wielkopolska taka jest i Oborniki są takim typowym wielkopolskim miastem – porządnym, ułożonym, czystym, uporządkowanym. I to ja zawsze, jako obywatel RP i jako krakus, w pewnym sensie niezwykle sobie ceniłem, że Wielkopolska potrafi się rozwijać, że to jest takie miejsce, gdzie ludzie w sposób niezwykle zaplanowany realizują swoją pracę i dzięki tej pracy realizują także życiowy sukces – powiedział prezydent.

Jak zaznaczył, szczególnie wyraźnie widoczne po 1989 r. było to, że w Wielkopolsce „ludzie radzą sobie rzeczywiście dobrze”.

– Mogę państwa zapewnić, że pozostała część Polski zawsze trochę Wielkopolsce tej zaradności, tej umiejętności zazdrościła – dodał prezydent.

– Ona jest tutaj, w tej ziemi, w waszej krwi, w tej ziemi, która zawsze była ziemią Polską i dla mnie jako prezydenta to także jest niezwykle ważne – podkreślił.

Prezydent ocenił również, że poprzedniej koalicji PO – PSL przez 8 lat rządów nie udało się ukończyć drogi S11, jednak – jak zaznaczył – „może teraz, w najbliższych latach tę wielką inwestycję uda się przeprowadzić”. Dodał, że droga S11 „jest bez wątpienia niezwykle potrzebna nie tylko Obornikom”.

– Ona jest potrzebna całej tej części Polski, komunikacji pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem i dalej na północ Polski jako okno na świat – powiedział.

Andrzej Duda podkreślił, że w Wielkopolsce funkcjonuje obecnie wiele inwestycji, w tym wielkich inwestycji zagranicznych.

– Mnie jako prezydenta to bardzo cieszy, to dobrze, że inwestorzy z zagranicy przyjeżdżają, że inwestują w Polsce, że tym samym dają ludziom pracę i że podatki spływają w związku z tym do polskiego budżetu – mówił.

– Wreszcie przyszedł czas, że nasze pieniądze nie są rozkradane, lukę VAT udało się zmniejszyć o 40 proc. – to niezwykle ważne, to m.in. dzięki tym pieniądzom będzie można dalej płacić „500+” – dodał prezydent.

RP, PAP