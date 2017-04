Nielegalnym „tranzytem” przez Polskę

Tylko w ostatnich dniach na tzw. zielonej granicy z Ukrainą bieszczadzcy funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali trzy osoby.

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Stuposianach zatrzymali dwóch obywateli Turcji, którzy nielegalnie przekroczyli zieloną granicę z Ukrainy do Polski, oraz obywatela Niemiec narodowości kurdyjskiej – jednego z organizatorów tego przerzutu. Jak poinformowała NaszDziennik.pl mjr Elżbieta Pikor, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, nielegalni imigranci zostali ujawnieni podczas rutynowej kontroli samochodu w pobliżu granicy z Ukrainą.

– Strażnicy graniczni skontrolowali samochód marki Volkswagen Transporter, którym poruszało się trzech mężczyzn. Dwóch z nich – w wieku 38 i 23 lata – nie posiadało żadnych dokumentów. Szybko okazało się, że parę godzin wcześniej, w Bieszczadach, nielegalnie przekroczyli zieloną granicę, przedostając się z Ukrainy do Polski. Natomiast kierowca samochodu – 29-letni obywatel Niemiec narodowości kurdyjskiej to brat jednego z nielegalnych imigrantów, który miał go z sobą zabrać do Niemiec – wyjaśnia mjr Elżbieta Pikor.

Celem drugiego z zatrzymanych Turków były Czechy, gdzie już przebywają członkowie jego rodziny. Podczas przesłuchania zeznali oni, że za doprowadzenie do granicy polsko-ukraińskiej zapłacili na Ukrainie bliżej nieznanemu mężczyźnie trzy tysiące euro. Obywatel Niemiec usłyszał zarzut organizowania nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Natomiast dwaj obywatele Turcji odpowiedzą za nielegalne przekroczenie granicy.

Tylko od początku kwietnia to już trzecia udaremniona próba nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. – W pierwszy weekend kwietnia nasi funkcjonariusze zatrzymali dwie grupy imigrantów, łącznie 10 osób; trzech obywateli Pakistanu, dwóch Bangladeszu i jednego Syryjczyka oraz czteroosobową rodzinę armeńską. Od początku 2017 r., na zielonej granicy, na Podkarpaciu zatrzymano łącznie ponad 50 nielegalnych imigrantów – zauważa mjr Elżbieta Pikor.

Mariusz Kamieniecki