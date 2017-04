Senat wznowił obrady

Senat po godz. 9 wznowił obrady; izba zajmie się nowelizacją Kodeksu karnego, która przewiduje zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym, m.in. podniesienie dolnej granicy więzienia za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Ponadto senatorowie mają omówić nowelizację Kodeksu karnego, zmierzającą do skuteczniejszego egzekwowania alimentów. Zgodnie z nowelizacją, osobom, których łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie "równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych" - najczęściej miesięcznych - ma grozić do roku więzienia.

Senatorowie mają też m.in. przeprowadzić drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Ponadto mają się odbyć głosowania nad punktami rozpatrzonymi na obecnym posiedzeniu, m.in. nad nowelizacją ustawy o repatriacji, która wprowadza nowe formy pomocy finansowej dla repatriantów.

