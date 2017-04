Mieszkańcy gminy Herby wybierają wójta

Mieszkańcy gminy Herby (Śląskie) wybierają w niedzielę wójta w wyborach przedterminowych. Kandyduje 6 osób. Głosowanie w 4 lokalach wyborczych rozpoczęło się bez zakłóceń, potrwa do godz. 21.00.

Uprawnionych do głosowania jest 5 tys. 494 osoby.

- Głosowanie rozpoczęło się zgodnie z planem i bez żadnych zakłóceń – powiedział PAP dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie Tomasz Doruchowski.

Przedterminowe wybory zostały ogłoszone w związku ze śmiercią wójta Romana Banducha, który kierował gminą, z czteroletnią przerwą, od 1991 roku. Termin przedterminowych wyborów w Herbach wyznaczyła w datowanym na 27 lutego rozporządzeniu premier Beata Szydło.

Kwietniowe wybory w gminie Herby będą w obecnej kadencji samorządu drugimi przedterminowymi wyborami wójta w powiecie lublinieckim. Przed rokiem, w kwietniu 2016 r., nowego wójta wybierali mieszkańcy Koszęcina. Zmarłego Grzegorza Ziaję zastąpił wówczas Zbigniew Seniów.

Gmina Herby leży w północno-zachodniej części woj. śląskiego, w powiecie lublinieckim, ok. 18 km na południowy zachód od Częstochowy. Od stolicy regionu, Katowic, oddalona jest o ok. 70 km na północ. Gmina zajmuje powierzchnię 87,8 km kw. Zalicza się do gmin wiejskich o średniej liczbie mieszkańców. W końcu 2015 r. zamieszkiwało ją 6778 osób.

RP, PAP