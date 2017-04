Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni szykuje się do "Saber Strike 2017"

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie przygotowuje się do czerwcowego ćwiczenia "Saber Strike 2017", po którym stanie się dowództwem sił wysokiej gotowości. Dla Korpusu oznacza to ciągłą gotowość do przyjęcia sił NATO i dowodzenia nimi.

- Międzynarodowe ćwiczenie "Saber Strike 2017" ruszy 5 czerwca i potrwa do 14 czerwca - powiedział PAP major Tomasz Piosik z kwatery głównej Korpusu.

- Jest to ćwiczenie wielonarodowe, do którego przygotowania rozpoczęliśmy już mniej więcej półtora roku temu. Obecnie rozbudowujemy stanowisko dowodzenia Korpusu poza Koszarami Bałtyckimi, w których na co dzień stacjonuje, jako że musimy być gotowi do dowodzenia działaniami operacyjnymi w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach - dodał.

Scenariusz ćwiczenia oparty jest na art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który mówi o tym, że atak na jedno z państw Sojuszu uznawany jest za atak na całe NATO - wyjaśnia Piosik."Saber Strike 2017" będzie ćwiczeniem dowódczo-sztabowym, a jego uczestnicy będą wykorzystywać systemy komputerowe podczas planowania i podejmowania decyzji.

- Nie będzie więc wykonywania zadań ogniowych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu bojowego, dlatego ćwiczenie nie będzie odbywać się na poligonach czy strzelnicach wojskowych - powiedział Piosik.

Dla szczecińskiego Korpusu ćwiczenie jest ostatnią fazą ponad dwuipółletniego procesu podnoszenia jego gotowości bojowej. Takie zadanie jednostka otrzymała w 2014 r. na szczycie NATO w Newport.

Po zakończeniu ćwiczenia Korpus otrzyma certyfikat dowództwa sił wysokiej gotowości (ang. High Readiness Force Headquarters).

- Oznacza to, że czas potrzebny na przemieszczenie dowództwa i rozpoczęcie dowodzenia działaniami operacyjnymi w wyznaczonym rejonie będzie znacznie skrócony - powiedział Piosik.

- Jednostki niższej gotowości mają od trzech do sześciu miesięcy na reakcję, natomiast jednostki wysokiej gotowości muszą skrócić ten czas poniżej trzech miesięcy, a w specyficznych sytuacjach nawet poniżej 30 dni - dodał.

- Dla personelu Korpusu oznacza to utrzymywanie stałego rozeznania sytuacji w naszym obszarze odpowiedzialności i bycie w ciągłej gotowości do przemieszczenia w wyznaczony rejon - podkreśla Piosik.

Jednostka ma odpowiadać na zagrożenia, jeśli takie pojawią się na tzw. wschodniej flance NATO, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, krajów bałtyckich, Słowacji i Węgier. Szczeciński Korpus jest jedyną jednostką w strukturach Sojuszu, która jest odpowiedzialna za ściśle określone terytorium - Litwę, Łotwę, Estonię, Polskę, Słowację i Węgry.

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni powstał w 1999 r., list intencyjny o jego utworzeniu został podpisany między Polską, Niemcami i Danią w 1998 r. - jeszcze przed wejściem Polski do NATO. Oficerowie z tych trzech państw najliczniej reprezentowanych w Korpusie rotacyjnie zajmują najwyższe stanowiska dowódcze i sztabowe.

Obecnie w Korpusie reprezentowanych jest 25 państw, w tym także Finlandia i Szwecja, niebędące członkami NATO.

RP, PAP