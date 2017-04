Grupa Azoty Puławy planuje inwestycję za 695 mln zł

Grupa Azoty Puławy chce wybudować kolejną instalację do produkcji kwasu azotowego. Koszt inwestycji, wraz z modernizacją pozostałych linii do produkcji kwasu, nową instalacją neutralizacji i małym kompleksem nawozowym to 695 mln zł – poinformował prezes spółki Jacek Janiszek.

W poniedziałek Grupa Azoty Puławy i niemiecka firma Thyssenkrupp Industrial Solutions podpisały kontrakt na dostawę licencji technologii oraz wymaganych urządzeń dla nowej instalacji kwasu azotowego, która będzie budowana w Puławach. Prozap, spółka zależna Azotów Puławy, dostarczy szczegółową dokumentację wykonawczą. Inwestycja ma się zakończyć na przełomie 2023 i 2024 roku.

– To kolejny krok do wybudowania w najbliższych latach [...] największego w Polsce i jednego z największych w Europie kompleksu nawozowego i tym samym wzmocnienia pozycji całej Grupy Azoty zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych – podkreślił Janiszek. Dzięki niej w Puławach powstanie piąta linia do produkcji kwasu azotowego, o wydajności 1 tys. ton na dobę.

Prezes poinformował, że wraz z prowadzoną obecnie inwestycją w granulację mechaniczną saletry, inwestycje pochłoną w sumie 1,1 mld zł. Uruchomienie pierwszej linii do granulacji ma nastąpić w 2018 roku, a drugiej – w 2020 roku.

Na pytanie o sposób finansowania inwestycji Janiszek powiedział, że Azoty Puławy przewidują udział środków własnych.

– Z tym nie mamy najmniejszych problemów – zaznaczył.

Dodał, że pod uwagę brany jest też kredyt.

– Mamy także złożone memorandum do Europejskiego Banku Inwestycyjnego i projekt ten jest na liście – powiedział.

– Nowa instalacja [...] będzie w pierwszej kolejności realizowana – wskazał prezes.

Powiedział, że pozostałe działające obecnie linie będą modernizowane po wybudowaniu piątej.

– Dzięki temu nie stracimy nic na naszych zdolnościach produkcyjnych, nie będziemy tracić w ten sposób rynku. Wręcz przeciwnie – będziemy ten rynek utrzymywać, a nawet zwiększać jego zasięg – powiedział.

Jak zaznaczył, celem inwestycji jest m.in. zwiększenie zdolności produkcyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw kwasu do produkcji w trakcie modernizacji poszczególnych czterech linii.

– Będziemy w stanie zaspokajać rynek praktycznie na bieżąco i odpowiadać na jego dzisiejsze codzienne potrzeby – zapewnił.

Powiedział, że dzięki inwestycji spółka wprowadzi na rynek nowe nawozy – saletrę potasową, magnezową, wapniową, a także wapniowo-magnezową.

– Nasze analizy wskazują, że w ciągu najbliższych lat każdego roku jesteśmy w stanie ulokować co najmniej 400 tys. ton nawozów saletrzanych wyłącznie na polskim rynku, nie mówiąc już o potencjale eksportowym – zauważył prezes.

RP, PAP