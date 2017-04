18 osób rannych w wyniku wypadku na autostradzie A2

18 obywateli Białorusi zostało rannych po tym jak autobus, którym podróżowali, wjechał do rowu na autostradzie A2 w okolicach miejscowości Zawady (woj. łódzkie). Do wypadku doszło wczesnym rankiem. Wszystkich rannych przetransportowano do szpitala. Ruch w kierunku Warszawy jest utrudniony.

Jak poinformował PAP kom. Adam Kolasa z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, autobusem podróżowało 41 obywateli Białorusi wracających do kraju z wycieczki do Pragi.

-Przed godz. 4 kierowca autobusu marki Eos, jadąc autostradą A2 w kierunku Warszawy, w okolicach miejscowości Zawady w woj. łódzkim z nieznanych przyczyn zjechał na pobocze, a następnie zsunął się z nasypu do rowu. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 18 osób – powiedział kom. Kolasa.

Wszyscy ranni z różnymi obrażeniami zostali przewiezieni do szpitali w Łodzi i Warszawie. Jak dodał Kolasa, najciężej poszkodowana osoba została przetransportowana lotniczym pogotowiem ratunkowym.

Ruch na A2 w kierunku pomiędzy węzłami Łódź Północ – Łowicz jest utrudniony.

RP, PAP