Łódzkie: Wznowiono ruch na autostradzie A2

Ruch na autostradzie A2 w kierunku Warszawy w okolicach miejscowości Zawady (woj. łódzkie) został wznowiony. Trasa w tym miejscu była zablokowana po wypadku autokaru, w którym we wtorek rano rannych zostało ponad 20 obywateli Białorusi.

Autostrada A2 w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Łódź Północ – Łowicz ponownie została otwarta we wtorek przed godz. 12. Ruch na niej był wstrzymany przez ponad dwie godziny, na czas wyciągania autokaru z rowu i sprzątania jezdni. Samochody jadące w stronę stolicy były kierowane objazdami. Przejezdna była trasa w kierunku Poznania.

Edyta Charążka z Punktu Informacji Drogowej (PID) powiedziała PAP, że udrożniono oba pasy ruchu oraz otwarto ponownie łącznice Gdańsk – Warszawa oraz Katowice – Warszawa.

Do wypadku doszło we wtorek wcześnie rano na 377 km autostrady A2 w okolicach miejscowości Zawady w powiecie brzezińskim. Jak wynika z ustaleń policji autokar wiozący 43 obywateli Białorusi z wycieczki w Pradze zjechał na pobocze, a następnie zsunął się z nasypu do rowu i przewrócił na bok.

Łącznie w wyniku zdarzenia rannych zostało ponad 20 osób.

Według policji prowadzący autokar 49-letni kierowca był trzeźwy.

RP, PAP