Wojewoda mazowiecki ponownie wydał pozwolenie na budowę metra

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera podpisał w środę ponownie decyzję o pozwoleniu na budowę stacji metra na Woli. W ubiegłym tygodniu pierwszą decyzję wojewody w tej sprawie uchylił nadzór budowlany.

Wojewoda podpisał pozwolenia podczas konferencji prasowej w urzędzie wojewódzkim. Jak zapowiedział, zostanie ono „bezzwłocznie” przekazane do miasta.

Sipiera podkreślił, że podtrzymuje swoją decyzje w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji II linii metra „Księcia Janusza”. – Podtrzymuję, że nie popełniłem żadnego błędu – powiedział. Dodał, że od rozstrzygania sporów są sądy, a nie wojewoda. Zapewnił, że budowa metra nie jest zagrożona.

Sipiera przypomniał, że GINB uchylił jego pierwszą decyzję o pozwoleniu na budowę z uwagi na wątpliwości co do własności sześciu działek. GINB uchylił decyzję do ponownego rozpatrzenia przez wojewodę.

RP, PAP