W sobotę premier w Brukseli na unijnym szczycie ws. Brexitu

Premier Beata Szydło w sobotę w Brukseli weźmie udział w szczycie UE, na którym przyjęte zostaną wytyczne do negocjacji Brexitu.

Szefowa polskiego rządu uda się do Brukseli w piątek po południu. Według rzecznika rządu Rafała Bochenka, jeszcze przed rozpoczęciem szczytu w sobotę premier odbędzie spotkania m.in. z przywódcami państw Grupy Wyszehradzkiej.

Polska chce, by proces negocjacyjny zakończył się porozumieniem, które ustanowi możliwie jak najbliższe relacje Wspólnoty z Wielką Brytanią już jako krajem trzecim. – Chcemy, by wszystkie zręby dzisiejszej współpracy gospodarczej, handlowej, politycznej, obronnej mogły być zachowane, by Brexit nie przynosił niepożądanych negatywnych skutków dla naszej współpracy – mówi wiceszef MSZ Konrad Szymański. Według niego, polskiemu rządowi zależy na zagwarantowaniu roli kontrolnej państw członkowskich nad procesem negocjacji, które będzie prowadzić Komisja Europejska.

Zanim jednak negocjatorzy usiądą do stołu, by rozmawiać o przyszłych relacjach Wspólnoty z Londynem, uzgodnione mają być prawa obywateli państw „27” mieszkających na Wyspach czy zobowiązania finansowe Londynu wobec unijnego budżetu.

Polacy tworzą najliczniejszą grupę narodowościową spośród 27 państw UE mieszkających w Wielkiej Brytanii. W ocenie Szymańskiego, nie wystarczy tu zasada wzajemności, która miałaby oznaczać, że sytuacja obywateli UE będzie w Wielkiej Brytanii dokładnie taka sama, jak Brytyjczyków we Wspólnocie. Jak mówił, celem Polski w tej kwestii jest, aby „zakres tych praw był zdefiniowany w prawie unijnym, a nie mógł być zdefiniowany w sposób dowolny”.

Warszawa opowiada się też za tym, by Londyn wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec unijnego budżetu. Obecna perspektywa finansowa obowiązuje do 2020 roku, natomiast Wielka Brytania ma opuścić Wspólnotę w marcu 2019 roku.

RS, PAP