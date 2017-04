W parafii p.w. Chrystusa Króla w Głuszycy (diecezja świdnicka) rozpoczęło się dzisiaj wieczorem VI Krajowe Forum Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafiach.

Celem Forum jest wzajemne poznanie czy też zacieśnienie więzi duchowych parafialnych wspólnot adoracyjnych, wymiana doświadczeń, pogłębienie pobożności eucharystycznej. Podczas Forum poruszane będą również zagadnienia formacji liturgicznej, teologicznej i biblijnej w odniesieniu do Eucharystii. Uczynią to w swoich wykładach m.in. ks. dr Stanisław Szczepaniec, konsultor Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ks. dr hab. Dominik Ostrowski, konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, oraz ks. dr Sławomir Augustynowicz z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i zarazem proboszcz głuszyckiej wspólnoty.

– Jest taka grupa wiernych, dla której modlitwa przed Najświętszym Sakramentem jest wielką potrzeba serca. Idą więc do kościoła nie tylko wtedy, gdy są tam wspólne celebracje, ale rezerwują sobie czas na dłuższą indywidualną adorację – mówi ks. dr Augustynowicz.

Jego zdaniem, potrzebujemy szerszej refleksji nad tajemnicą obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, potrzebujemy świadectw ludzi, którzy tę prawdę przeżywają głęboko i trwają wiernie w adoracji. Potrzebne jest także stawianie pytań, ukazywanie problemów, wskazywanie możliwości apostolskiej posługi mającej na celu ożywienie obecności Boga pośród ludzi.

MZ