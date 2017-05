Kowalczyk: Obniżenie ZUS-u dla małych firm jest potrzebne

Trzeba obniżyć próg zryczałtowanej składki ZUS płaconej przez najmniejszych przedsiębiorców - mówił minister Henryk Kowalczyk, odnosząc się do rządowego projektu w tej sprawie. Nie wykluczył też, że rząd wróci do koncepcji tzw. jednolitego podatku.

Przewodniczący Stałego Komitetu RM Henryk Kowalczyk był pytany m.in. o pomysły rządu, które mają ułatwić działalność przedsiębiorcom.

Przyznał, że takim pomysłem była np. koncepcja tzw. jednolitego podatku.

- Te rozwiązania zostały przygotowane przez mój zespół, zostały złożone do Ministerstwa Finansów, na razie jak gdyby w całości nie jest to wdrażane, być może do tego wrócimy - powiedział w TV Republika.

Na razie, dodał, wdrażane są niektóre elementy tej koncepcji. Jednym z nich jest np. pomysł obniżenia składki ZUS dla małych firm, bo obecnie "barierą jest pierwszy próg składkowy, 1200 zł".

- To jest rzecz, którą trzeba zrobić, czyli obniżyć pierwszy próg ryczałtowy, bo to jest 1200 zł, bez względu na dochód. To jest bariera dla przedsiębiorców, bo wielu likwiduje (działalność) po okresie ulgi - mówił Kowalczyk.

Chodzi o projekt przygotowany w Ministerstwie Rozwoju, w myśl którego zastępuje się składkę 1,2 tys. zł miesięcznie od każdego prowadzącego działalność nową składką, uzależnioną od wysokości przychodów. W myśl projektu niższe składki na ubezpieczenia społeczne płaciliby przedsiębiorcy, osiągający miesięczny przychód poniżej 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to 5 tys. złotych.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2018 r., a obecnie są w toku prac legislacyjnych. Z nowych rozwiązań będzie mogło skorzystać, według resortu, ok. 325 tysięcy firm. Na niższe obciążenie może liczyć m.in. ponad 10 proc. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Proponowana regulacja ma także na celu zachęcenie do podjęcia legalnej działalności osoby, które dotychczas pozostają w szarej strefie.

RP, PAP