Handel bronią nie popłaca

Jest akt oskarżenia za nielegalne posiadanie, handel bronią i amunicją dla członków gangu z Lubelszczyzny. Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu było prowadzone od 2014 r.

Do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie trafił akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom z okolic Zamościa i Lublina. Wcześniej skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Biłgoraju przeciwko sześciu podejrzanym, którzy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze. Wszyscy usłyszeli zarzuty m.in. nielegalnego posiadania, a także handlu bronią i amunicją.

– W trakcie śledztwa zebrano materiały potwierdzające, że powiązane ze sobą osoby w wieku od 33 do 62 lat trudnią się gromadzeniem, przerabianiem i sprzedażą broni i amunicji. Podczas przeszukań funkcjonariusze Straży Granicznej zabezpieczyli m.in. 17 sztuk broni palnej, w tym 16 karabinków różnych marek, pistolet marki CZ, części składowe broni palnej, tłumiki, lunety celownicze, a także ok. 2000 sztuk amunicji, myśliwskiej, karabinowej, pistoletowej i sygnałowej rożnego kalibru, pocisk przeciwpancerny kalibru 37 mm oraz proch strzelniczy – wyjaśnia mjr Elżbieta Pikor, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

Za tego typu przestępstwo grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Mariusz Kamieniecki