Destylarnia po Polmosie Łańcut

Na bazie zlikwidowanej w ubiegłym roku przez francuskiego właściciela Fabryki Wódek Polmos w Łańcucie powstanie destylarnia. Koszt inwestycji to ok. 20 milionów euro.

Fabryka Wódek Polmos – producent markowych alkoholi, m.in słynnych rosolisów produkowanych w Łańcucie od czasów hrabiego Alfreda I Potockiego w 2016 r. przeszła do historii. Stało się tak zgodnie z wolą francuskiego właściciela firmy Marie Brizard Wine & Spirits. Francuzi po 250 latach funkcjonowania fabryki produkcję przenieśli z Łańcuta do Starogardu Gdańskiego. W efekcie pracę w łańcuckiej fabryce straciło 133 spośród 159 zatrudnionych w łańcuckim Polmosie. Firma, która ma 27 proc. udziału w rynku alkoholi w Polsce, zapowiedziała, że w Łańcucie na bazie likwidowanej fabryki Polmos wybuduje destylarnię, w której zatrudnienie będzie mogła znaleźć część załogi. Ostatnio w Łańcucie wmurowano kamień węgielny pod budowę instalacji destylarni, która rocznie ma produkować 32 miliony litrów czystego spirytusu. Produkcja ma ruszyć już w listopadzie tego roku. Koszt inwestycji to 20 milionów euro. W łańcuckiej destylarni zatrudnienie znajdzie 32 pracowników, kolejnych 15 będzie pracowało przy butelkowaniu alkoholu oraz w Muzeum Gorzelnictwa w zabytkowym Dworku, które wchodzi w skład majątku Polmosu. Destylarnia w Łańcucie będzie jedną z największych inwestycji branży spirytusowej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.

Mariusz Kamieniecki