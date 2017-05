Podkarpackie obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zainaugurowała Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele Farnym pw. św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupów w Rzeszowie.

Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski. Homilię wygłosił ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, który podkreślał, że patriotyzm każdy powinien nosić w sercu, a wyznawanie wartości narodowych wcale nie jest przestarzałe.

– Patriotyzm to nie moneta przetargowa – ma być w nas, w naszych sercach – mówił ks. Słowik.

Kaznodzieja przypomniał też polską drogę do wolności oraz bohaterów i patriotów, którzy na przestrzeni XIX i XX wieku cierpieli i oddawali życie, broniąc polskiej ziemi, języka polskiego i wartości chrześcijańskich. Podkreślił też szczególną rolę św. Jana Pawła II na drodze Polski do wolności. Odwołując się do nauczania Papieża, ks. Słowik podkreślił, że Polska jest zakorzeniona w Bogu, kulturze chrześcijańskiej i krzyżu Jezusa Chrystusa.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości władze wojewódzkie i samorządowe Podkarpacia, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze i tysiące rzeszowian w asyście kompanii honorowej 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich przemaszerowali przed pomnik Tadeusza Kościuszki na rzeszowskim rynku, gdzie odczytana została preambuła Konstytucji 3 maja i gdzie oddano hołd jej twórcom.

Wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart przypomniała, że Konstytucja 3 maja z 1791 r. była przejawem nowoczesnej myśli politycznej, zniosła liberum veto, wolną elekcję, powołała wojsko polskie i ustanawiała trójpodział władzy. Z kolei marszałek województwa Władysław Ortyl akcentował, że 3 maja to święto radosne, którym oddajemy hołd i szacunek pracy naszych przodków. Zaznaczył też, że wolność nie trwała długo i pomimo uchwalenia Konstytucji 3 maja, konfederacja targowicka i wojna polsko-rosyjska szybko doprowadziły do upadku Rzeczypospolitej. Wskazywał też, żeby mając w pamięci wydarzenia historyczne sprzed lat, umieć wyciągać wnioski także obecnie.

Jednym z akcentów uroczystości było obchodzone – już po raz 14 w Rzeszowie – Święto Paniagi, czyli ulicy 3 Maja. Z tej okazji Narodowy Bank Polski Oddział w Rzeszowie w ramach Dni Otwartych przygotował szereg atrakcji. Jedną z nich była możliwość podniesienia sztaby złota o wadze 12,5 kg, której wartość to blisko dwa miliony złotych.

MaK