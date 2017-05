Na maturze obowiązkowy egzamin z matematyki

Ponad 340 tys. abiturientów przystąpiło w piątek o godz. 9.00 do obowiązkowego dla wszystkich maturzystów pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu kilku maturzystów pisać będzie egzamin z wiedzy o tańcu.

– Wszystko jest w porządku, jest spokojnie – zapewnił w piątek PAP przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Wśród abiturientów zdających egzamin z matematyki na poziomie podstawowym 283,9 tys. to tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Pozostałe osoby to abiturienci z wcześniejszych roczników. Większość z nich to ci, którzy chcą poprawić swój wynik; są wśród nich zarówno osoby, które wcześniej nie zdały egzaminu z matematyki, jak i te, które zdały egzamin, ale chcą mieć lepszy wynik niż uzyskały wcześniej.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na poziomie rozszerzonym – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

RS, PAP