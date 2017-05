Prezydent rozpoczyna w niedzielę wizytę w Etiopii

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą rozpoczynają w niedzielę wizytę w Etiopii. Głowa państwa spotka się z przedstawicielami polskich firm inwestujących w tym kraju, będzie zabiegał o poparcie Unii Afrykańskiej dla kandydatury Polski na niestałego członka RB ONZ.

Prezydent w niedawnym wywiadzie dla TVP mówił, że celem jego wizyty w Etiopii jest przede wszystkim promocja gospodarcza. „To niezwykle istotne” – podkreślił. Przypomniał, że w kraju tym obecna jest firma Ursus, produkująca m.in. ciągniki rolnicze. – Chcemy Ursusa wzmocnić w Etiopii – dodał.

Drugi element wizyty to – według Andrzeja Dudy, również niezwykle ważny – kandydatura Polski do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na niestałe członkostwo w latach 2018-2019. – A to właśnie w Etiopii, w Addis Abebie, jest siedziba Unii Afrykańskiej i także tam jest siedziba Komitetu Gospodarczego ONZ ds. Afryki – zaznaczył.

Para prezydencka rozpocznie wizytę w niedzielę od odwiedzenia montowni traktorów Ursus w Adamie. Zaplanowano wypowiedź prezydenta dla mediów. Następnie Andrzej Duda wraz z pierwszą damą udadzą się do Alemteny, gdzie odwiedzą szkołę prowadzoną przez polskie misjonarki współfinansowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej.

W poniedziałek na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Addis Abeba odbędzie się ceremonia oficjalnego powitania prezydenta Dudy i pierwszej damy przez prezydenta Etiopii Mulatu Teshome Wirtu z małżonką.

Obie pary prezydenckie wezmą udział w rozmowie, po której zaplanowano rozmowy plenarne pod przewodnictwem szefów obu państw. Po ich zakończeniu obaj prezydenci spotkają się z mediami. Po konferencji prasowej Andrzej Duda i Mulatu Teshome wezmą udział w zamknięciu konferencji „Polska – Etiopia partnerzy gospodarczy”.

Po południu w poniedziałek odbędą się rozmowy plenarne pod przewodnictwem prezydenta Dudy oraz premiera Etiopii Hailemariama Desalegna, po których obaj politycy będą rozmawiali w „cztery oczy”. Kolejnym punktem wizyty prezydenta jest spotkanie z patriarchą Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego Mathiasem.

We wtorek w Addis Abeba prezydent Duda wygłosi przemówienia na forum Unii Afrykańskiej. Następnie spotka się z sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej ONZ ds. Afryki Abdallą Hamdokiem. Ostatnim punktem wizyty pary prezydenckiej w Etiopii będzie spotkanie z rektorem Uniwersytetu w Addis Abebie Admasem Tsegaue.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podkreślił, że wizyta w Etiopii to element dyplomacji ekonomicznej Andrzeja Dudy, która jest jednym z priorytetów jego prezydentury, a której celem jest „ekspansja gospodarcza Polski na nowe rynki”.

– Polska i polskie firmy szukają miejsc inwestycyjnych w Afryce. Etiopia jest w tym przypadku szczególnym krajem. Mamy tam dwie duże inwestycje, a kilka dużych firm polskich jest obecnych w tym kraju – powiedział minister. Przypomniał niedawną wizytę Andrzeja Dudy w Meksyku, która również – jak zaznaczył – miała profil gospodarczy.

– Prezydent w Etiopii spotka się z przedstawicielami Ursusa, który ma w tym kraju montownie ciągników i sprzętu rolniczego, a także z przedstawicielami firmy informatycznej Asseco Poland, która również inwestuje w Etiopii – zapowiedział Szczerski.

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy z małżonką w Federalnej Demokratycznej Republice Etiopii i w siedzibie Unii Afrykańskiej w Addis Abebie potrwa do 9 maja.

