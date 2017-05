Prezydent Duda rozpoczął wizytę w Etiopii

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą rozpoczęli w niedzielę rano wizytę w Etiopii. Prezydent spotka się z przedstawicielami polskich firm inwestujących w tym kraju, będzie zabiegał o poparcie Unii Afrykańskiej dla kandydatury Polski na niestałego członka RB ONZ.

Prezydent w niedawnym wywiadzie dla TVP mówił, że celem jego wizyty w Etiopii jest przede wszystkim promocja gospodarcza. - To niezwykle istotne - podkreślił. Przypomniał, że w kraju tym obecna jest firma Ursus, produkująca m.in. ciągniki rolnicze. - Chcemy Ursusa wzmocnić w Etiopii - dodał.

Drugi element wizyty to - według Dudy, również niezwykle ważny - kandydatura Polski do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na niestałe członkostwo w latach 2018-2019. - A to właśnie w Etiopii, w Addis Abebie, jest siedziba Unii Afrykańskiej i także tam jest siedziba Komitetu Gospodarczego ONZ ds. Afryki - zaznaczył.

Duda zapowiedział, że będzie chciał spotkać się z przedstawicielami Unii Afrykańskiej, a także z przedstawicielami Komitetu w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Addis Abebie. - To ma niezwykle istotne znaczenie, bo chcemy pozyskać głosy państw afrykańskich dla Polski w głosowaniu, które będzie miało miejsce w czerwcu, więc cele tej wizyty także są bardzo istotne – i te polityczne, i gospodarcze - podkreślił prezydent.

Para prezydencka rozpocznie wizytę od odwiedzenia montowni traktorów Ursus w Adamie. Zaplanowano wypowiedź prezydenta dla mediów. Następnie Andrzej Duda wraz z pierwszą damą udadzą się do Alemteny, gdzie odwiedzą szkołę prowadzoną przez polskie misjonarki współfinansowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej.

W poniedziałek na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Addis Abeba odbędzie się ceremonia oficjalnego powitania prezydenta Dudy i pierwszej damy przez prezydenta Etiopii Mulatu Teshome Wirtu z małżonką.

RS, PAP