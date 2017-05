„Bieszczadzka ciuchcia” już na trasie

Jubileuszowy – 20 sezon letni zainaugurowała Bieszczadzka Kolejka Leśna. To jedna z niewielu tego typu czynnych atrakcji turystycznych w Polsce.

Bieszczadzka ciuchcia będzie się poruszać po dwóch trasach: 9 kilometrowej z Majdanu do Balnicy i z powrotem oraz 12 kilometrowej trasie Majdan – Przysłup – Majdan. W okresie przed i powakacyjnym kolejka będzie wyruszać na trasy w każdą sobotę i niedzielę odpowiednio o godz. 9.30 i godz. 13.00 z możliwością organizowania dodatkowych kursów. Natomiast w lipcu i sierpniu będzie kursować codziennie.

Z okien pociągu turyści mogą podziwiać m.in. głębokie parowy, leśną, dziką przyrodę a także zobaczyć Połoniny. Ponadto w oczekiwaniu na kurs powrotny w Majdanie można m.in. zwiedzić Muzeum Kolejki Leśnej.

Historia Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej sięga 1890 r. i wiąże się z eksploatacją i transportem drewna z lasu do stacji kolejowej w Łupkowie i do Zakładów Drzewnych w Rzepedzi oraz na potrzeby budownictwa. Kolejka służyła też okolicznej ludności jako środek komunikacji. W związku z tym rozbudowano infrastrukturę kolejową w Cisnej i Żubraczem, gdzie w sąsiedztwie przystanków powstawały tartaki parowe a także sklepiki i karczmy. Niekontrolowana eksploatacja, brak nakładów na modernizację trasy kolejowej doprowadziły do zaniechania przewozów kolejowych. Infrastrukturę kolejową odbudowano dopiero po II wojnie światowej przywracając kolejce jej dawne znaczenie. Ale i to odrodzenie nie trwało długo. Okresem schyłkowym dla „bieszczadzkiej ciuchci” było wybudowanie tzw. Obwodnicy Bieszczadzkiej. W latach 90-tych ostatecznie zaniechano eksploatacji kolejki. Działalność została wznowiona i udostępniona turystom dzięki Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Cisnej.

Tylko w ubiegłym roku Bieszczadzka Kolejka Leśna przewiozła rekordową liczbę 130 tysięcy turystów.

Mariusz Kamieniecki