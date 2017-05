Na maturze egzamin z języka angielskiego

Maturzyści przystąpili w poniedziałek po godzinie 9 do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w poniedziałek przed rozpoczęciem egzaminu w rozmowie z PAP zapewnił, że wszystko przebiega spokojnie, zgodnie z procedurami.

Od lat język angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze.

Chęć zdawania na maturze języka angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 257 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 90 proc. z nich. Część z nich w poniedziałek po południu przystąpi także do pisemnego egzaminu z angielskiego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym; rozpocznie się on o godzinie 14. Chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 138 tys. abiturientów.

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy w poniedziałek piszą egzamin z angielskiego. Razem z nimi piszą go też abiturienci z wcześniejszych roczników. Są wśród nich zarówno osoby, które przystępują do matury po raz pierwszy, jak i takie, które wcześniej nie zadały egzaminu z tego przedmiotu, albo zdały go, ale chcą uzyskać lepszy wynik lub dobierają jeszcze jeden przedmiot do zdanych wcześniej. Takich osób jest łącznie kilkanaście tysięcy w całym kraju.

Także wśród abiturientów z wcześniejszych roczników angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym. Również wśród nich są osoby, które będą zdawać egzamin z tego języka na poziomie rozszerzonym.

Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na poziomie rozszerzonym - 190 minut, a na dwujęzycznym 180 minut.

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować jeszcze w poniedziałek: po południu - z poziomu podstawowego, wieczorem - z rozszerzonego.

