Polak we władzach EKR

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości prof. Ryszard Legutko został w środę wybrany na współprzewodniczącego Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Profesor Legutko jest jedynym Polakiem piastującym funkcję lidera grupy politycznej w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Drugim współprzewodniczącym Grupy EKR pozostał brytyjski europoseł Syed Kamall. Polsko-brytyjskie współprzewodnictwo w Grupie ma wzmocnić mandat EKR w procesie negocjacji, a także przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Delegacja PiS jest po Brytyjczykach drugą co do wielkości delegacją w Grupie EKR.

– Traktuję ten wybór jako wyraz zaufania ze strony członków grupy politycznej, a także uznania dla pracy delegacji PiS, jak również dla wysokiej pozycji tej partii w naszej rodzinie politycznej i życiu politycznym Europy. Liczę, że grupa EKR utrzyma swoją silną pozycję w Parlamencie Europejskim, a w kolejnej kadencji stanie się główną polityczną siłą eurorealistyczną w Parlamencie Europejskim – podkreśla prof. Ryszard Legutko.

EKR pod względem liczebności jest trzecią siłą polityczną wśród ośmiu frakcji zasiadających w PE.

