O włos od tragedii na zielonej granicy

Bieszczadzcy pogranicznicy uratowali rodzinę nielegalnych imigrantów z czworgiem małych dzieci, którzy przybyli z Rosji. Dzieci miały gorączkę, wszyscy byli przemoczeni i głodni.

Zdarzenie, o którym dzisiaj poinformowała NaszDziennik.pl mjr Elżbieta Pikor, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, miało miejsce 4 lipca nad ranem. To wtedy funkcjonariusze Straży Granicznej z bieszczadzkiej placówki w Stuposianach zatrzymali rodzinę z okolic Kurska w południowo-wschodniej Rosji z czworgiem małych dzieci. – Najmłodsza dziewczynka ma rok, najstarsza 10 lat, a pozostałe dzieci to dwóch chłopców w wieku 2 i 5 lat. Matka dzieci jest w 5. miesiącu ciąży – relacjonuje mjr Elżbieta Pikor. Nielegalnych imigrantów zatrzymano w bezpośredniej bliskości polsko-ukraińskiej granicy państwowej w okolicach nieistniejącej już dzisiaj wioski Beniowa w Bieszczadach, w bardzo trudnym rejonie, bowiem w tym miejscu, aby dostać się z Ukrainy do Polski, trzeba pokonać górne źródła rzeki San. Dodatkowo wędrówkę utrudniały trudne warunki atmosferyczne: temperatura powietrza w Bieszczadach spadła do 8 stopni Celsjusza, wiał wiatr i padał deszcz. – Po przejściu źródeł Sanu Rosjanie byli przemoczeni, wyziębieni i głodni. Wprawdzie w lesie próbowali rozpalić ognisko, ale duża wilgotność powietrza im to uniemożliwiła. W tej sytuacji funkcjonariusze, którzy ujawnili przekroczenie, natychmiast udzielili rodzinie pierwszej pomocy i wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe – dodaje mjr Pikor. Okazało się, że dzieci miały wysoką temperaturę i wykazywały oznaki choroby. – Cała rodzina trafiła do szpitala w Ustrzykach Dolnych, a dzisiaj decyzją sądu trafiła do Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej – konkluduje mjr Elżbieta Pikor.

Mariusz Kamieniecki