Łódź: Odnaleziono prawdopodobne miejsca pochówku ofiar terroru komunistycznego

Nieznane do tej pory prawdopodobne miejsca pochówku dwóch ofiar terroru komunistycznego na łódzkim cmentarzu Doły udało się odnaleźć podczas prac poszukiwawczych Instytutu Pamięci Narodowej – poinformowała rzecznik łódzkiego oddziału IPN Marzena Kumosińska.

Jak zaznaczyła, najprawdopodobniej wskazano miejsca pochówku Michała Wojtczaka ps. „Zbyszek”, żołnierza Konspiracyjnego Wojska Polskiego, skazanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi i straconego w maju 1950 r., oraz Stanisława Dolewskiego, skazanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi z powodów politycznych za pomoc finansową udzieloną działaczom PSL i straconego w Łodzi w kwietniu 1948 r.

To, czy rzeczywiście wskazano mogiły tej dwójki ofiar, potwierdzą badania DNA znalezionych szczątków.

Ich odnalezienie było celem czwartkowych prac na cmentarzu katolickim Łódź-Doły. Były to pierwsze prace poszukiwawcze ofiar terroru komunistycznego realizowane przez Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Odbywały się one pod nadzorem specjalistów Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, które na miejscu koordynował dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa IPN.

– Realizowane w Łodzi prace poszukiwawcze są efektem kwerendy przeprowadzonej przez dr. Krzysztofa Latochę, pracownika Bura Poszukiwań i Identyfikacji Oddziału IPN w Łodzi na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Wincentego na Dołach, a także odnoszących się również do tego cmentarza informacji od rodzin ofiar – poinformowała Kumosińska.

W efekcie tych działań udało się zlokalizować miejsca pochówku 30 osób – głównie żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia WiN oraz działaczy kilku organizacji młodzieżowych. Większość z nich to skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi w latach 1950-1955.

– W czterech przypadkach mamy do czynienia z osobami, które zginęły w więzieniach przed ogłoszeniem wyroków, a nawet rozpoczęciem sprawy sądowej. Ciała ofiar pochowane zostały w pojedynczych bezimiennych mogiłach rozlokowanych po terenie całego cmentarza. Takie rozproszenie miało na celu zatarcie śladów i uniemożliwienie zlokalizowania miejsc ich pochówku – tłumaczyła rzecznik łódzkiego IPN.

Podkreśliła również, że pochówki ofiar egzekucji systemu komunistycznego z lat 1945-1949 nie były w ogóle wprowadzane do ksiąg cmentarnych, dlatego ustalenie dokładnego miejsca pogrzebania zwłok z tego okresu jest niemożliwe na podstawie dokumentów.

Skrytych pochówków ofiar komunistycznego terroru mieli dokonywać funkcjonariusze łódzkich więzień przy ul. Sterlinga i ul. Kopernika. Kary śmierci oraz innego rodzaju czyny – popełnione przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego – stanowiły zbrodnie komunistyczne i przeciwko ludzkości. Były one represjami z przyczyn politycznych, społecznych oraz światopoglądowych i wynikały z faktu podjęcia walki na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

Michał Wojtczak „Zbigniew” do Konspiracyjnego Wojska Polskiego został zwerbowany w czerwcu 1947 r. W konspiracji walczył do lata 1949 r. Został ujęty 7 sierpnia 1949 r. we wsi Pawłów w powiecie łaskim. Wyrok śmierci w pokazowym procesie zapadł 21 kwietnia 1950 r. Niespełna miesiąc później przeprowadzono egzekucję w więzieniu przy ul. Sterlinga. Został pochowany potajemnie 24 maja 1950 r.

Stanisław Dolewski został stracony 3 kwietnia 1948 r. po wyroku śmierci za „sabotaż polityczny”. Miała być nim pożyczka udzielona przez Dolewskiego Polskiemu Stronnictwu Ludowemu na przedwyborczą akcję propagandową, co według sądu godziło w ustrój państwa polskiego. Jego ciało zostało pochowane potajemnie w bezimiennym grobie na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach.

RP, PAP