Wyślij zdjęcie!

Organizatorzy obchodów rocznicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie apelują o nadsyłanie swoich zdjęć. Zapowiadają niespodziankę podczas koncertu, który odbędzie się 29 lipca na Tauron Arena.

Organizatorzy rocznicowych obchodów tego wydarzenia chcą, by młodzi przypomnieli sobie, że w czasie ŚDM wszyscy patrzyli w tę samą stronę – w stronę Boga. Wspominają również pełne przyjaźni spojrzenia między ludźmi, których połączyła wiara w Jezusa. „Wierzymy, że w rok po ŚDM nadal spoglądamy na siebie tym samym pełnym entuzjazmu wzrokiem i patrzymy w tym samym kierunku” – deklarują i proszą, by młodzi przesyłali zdjęcia swoich spojrzeń na adres: oczy@krakow2016.com.

Przed ŚDM tysiące osób przysłało swoje zdjęcia, a wszystkie one wypełniły obraz „Jezu, ufam Tobie!”, który był umieszczony w centrum ołtarzy na krakowskich Błoniach i Campus Misericordiae w Brzegach k. Wieliczki. Do tego spojrzenia nawiązywał Papież Franciszek, gdy w Orędziu do młodych na rok 2016 zachęcał: „Nie bójcie się spojrzeć Mu w oczy pełne nieskończonej miłości i pozwólcie, aby On ogarnął was swoim miłosiernym spojrzeniem”. O Jezusowym spojrzeniu, które patrzy na serce człowieka, mówił również w czasie Mszy Posłania wieńczącej ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży.

Jak przypomina Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej, koncert na TAURON Arena Kraków odbędzie się w sobotę 29 lipca o godz. 18.00. Zaangażowani są weń znani artyści z Polski i zagranicy. Nad muzycznym aspektem przedsięwzięcia czuwa dyrygent i aranżer Adam Sztaba.

Z powodów organizacyjnych została uruchomiona rejestracja na koncert. Można jej dokonać na stronie http://rejestracja.krakow2016.com/. System rejestracyjny przewiduje zarówno zgłoszenia grupowe, jak i indywidualne. Wstęp jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich.

