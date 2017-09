Ponad 5,6 mln ludzi na Florydzie wezwano do ewakuacji

W związku z nadciągającym znad Atlantyku potężnym huraganem Irma ponad 5,6 mln mieszkańców Florydy wezwano do ewakuacji, co stanowi ok. 1/4 populacji tego amerykańskiego stanu. Służby ratunkowe apelują, by wybrzeże opuściło też 540 tys. mieszkańców Georgii.

Władze otworzyły tymczasowe schronienia dla mieszkańców, którzy nie wyjechali. Hotele w odległej o około 200 km od wybrzeża stolicy stanu Georgia, Atlancie, wypełnione są ewakuowanymi – informuje agencja Associated Press.

– Jeśli planujecie wyjechać, a nie wyjedziecie dzisiaj wieczorem, będziecie musieli przejść przez ten wyjątkowo niebezpieczny huragan na własne ryzyko – powiedział gubernator Florydy Rick Scott.

Wezwał mieszkańców Florida Keys (łańcuch wysp koralowych w stanie Floryda) do natychmiastowej ewakuacji. Według przewidywań synoptyków, to tam w niedzielę nad ranem czasu lokalnego Irma ma uderzyć w pierwszej kolejności. Po południu tego dnia ma już dosięgnąć południowo-zachodniego wybrzeża Florydy.

W ostatnich godzinach huragan Irma, który wcześniej spustoszył wiele wysp karaibskich, ponownie zyskał na sile i znowu jest huraganem 5 kategorii, najwyższej w skali Saffira-Simpsona – podało amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC).

Irmie towarzyszą wichry o prędkości do 260 km/h.

Na wielu wyspach karaibskich huragan spowodował ogromne zniszczenia. Według stacji CNN, zginęły tam co najmniej 24 osoby. AP pisze o co najmniej 20 ofiarach śmiertelnych i tysiącach ludzi bez dachu nad głową.

RP, PAP