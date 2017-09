W środę prezydent spotka się z PiS

Pierwszą partią, z którą w najbliższą środę spotka się prezydent Andrzej Duda, będzie PiS – zapowiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Wszystkie partie będą w Pałacu Prezydenckim w odpowiedniej sekwencji zgodnie z wielkością parlamentarnych klubów, na końcu PSL – dodał.

W środę po południu odbędzie się seria spotkań prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych na temat zmian w SN i KRS – poinformował w sobotę PAP Krzysztof Szczerski. Jak dodał, wszystkie partie w rozmowie z nim potwierdziły swój udział. Jak zaznaczył, z przedstawicielami prezydium każdego klubu prezydent spotka się osobno na godzinną rozmowę.

W późniejszej rozmowie z TVP Info Szczerski poinformował, że pierwszą z tych partii, która w najbliższą środę przyjdzie do Pałacu Prezydenckiego, będzie PiS reprezentowane przez wicemarszałka Sejmu, szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego.

– Wszystkie partie będą w środę po południu w Pałacu Prezydenckim w odpowiedniej sekwencji zgodnie z wielkością parlamentarnych klubów – mówił minister. – Dla każdego z klubów będzie spokojna, godzinna rozmowa z prezydentem, więc to będzie długa, pięciogodzinna dyskusja z poszczególnymi klubami – dodał Szczerski.

Klub PiS na spotkaniu z prezydentem będzie reprezentował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Szczerski powiedział, że prezydent „oczekuje wkładu poszczególnych partii, ich opinii, ich ocen”, zanim w Sejmie rozpoczną się prace nad zaproponowanymi przez niego ustawami o SN i KRS.

– Dzisiaj jest ten etap, kiedy prezydent wysłuchuje różnych politycznych środowisk, żeby zebrać te postulaty, uwagi, które dotyczą w ogóle przyszłości KRS i SN. [...] To będzie reforma, która będzie reformą głęboką, autentyczną, ale też, tak jak powiedziałem, reformą wysokiej jakości, niekwestionowalną – zapowiedział minister.

Szczerski był też pytany o piątkowe spotkanie prezydenta z prezesm PiS Jarosławem Kaczyńskim. – To była długa i dobra rozmowa na temat najbliższych planów politycznych, które będą miały miejsce tutaj, w Polsce – powiedział szef gabinetu prezydenta. Dodał, że spotkanie w Belwederze było owocne, a przyszłe decyzje będą zapewne „owocem tego właśnie spotkania”.

Zaznaczył, że ważnym tematem spotkania była reforma wymiaru sprawiedliwości. Zapewnił, że zarówno prezydent, jak i PiS są przekonani o potrzebie głębokich zmian w polskim sądownictwie.

– Ważne jest także, żeby ta reforma była nie tylko skuteczna, ale żeby była reformą wysokiej jakości i o tę wysoką jakość teraz musi zadbać prezydent – podkreślił Szczerski. – Rozumiem, że do tego celu także dąży PiS, dlatego tutaj płaszczyzna jest wspólna – dodał.

Szczerski był pytany, czy na piątkowym spotkaniu prezydent – prezes PiS Jarosław Kaczyński poruszano inne tematy niż sądownictwo, np. dotyczące relacji pomiędzy prezydentem a partią rządzącą.

– To jest rozmowa spontaniczna, autentyczna. To przecież nie są tylko oświadczenia, tylko rozmowa. Rozmowa lidera większości parlamentarnej z prezydentem zawsze obejmuje wszystkie sprawy, które dzieją się w Polsce. Bo to oczywiste, że ta współodpowiedzialność za Polskę rozłożona jest na kilka ośrodków w Polsce i każdy wypełnia swoją rolę – podkreślił minister. Dodał, że „rozmowa o Polsce jest zawsze rozmową wielowątkową”.

RP, PAP