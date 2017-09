Stocznia Gryfia wybuduje pierwszy z serii promów dla PŻM

Morska Stocznia Remontowa Gryfia w Szczecinie wybuduje pierwszy z zapowiadanej serii czterech promów dla Polskiej Żeglugi Morskiej – poinformował rzecznik PŻM. Statek typu ro-pax ma być dostarczony armatorowi w 2021 r.

-Negocjacje z kierownictwem MSR Gryfia zakończyły się pozytywnie. Stocznia jest gotowa do wybudowania dla nas promu - powiedział rzecznik PŻM Krzysztof Gogol. Dodał, że zarówno parametry ekonomiczne, jak i techniczno-eksploatacyjne zostały już uzgodnione między obiema stronami.

- Statek, który zostanie dla nas zbudowany, będzie bardzo podobny do jednostki, która powstaje w stoczni Gryfia dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Będzie to statek typu ro-pax o długości ok. 200 m z napędem dual fuel, czyli na paliwo tradycyjne i LNG. Nasza jednostka powstanie jednak według zupełnie odrębnego projektu technicznego - zaznaczył.

Pytany o cenę nowej jednostki rzecznik PŻM odpowiedział, że jest to tajemnica handlowa.

-Finansowanie budowy promu jest uzależnione od realizacji programu naprawczego PŻM, a w szczególności elementów tego planu, blokowanego obecnie przez tzw. czynnik społeczny - wyjaśnił Gogol.

- Nowa jednostka będzie pływać na trasach między Świnoujściem a południową Skandynawią, które obecnie są obsługiwane przez naszą spółkę +córkę+, czyli Unity Line. Do tej pory nie znamy jeszcze portu docelowego, ale będzie albo Ystad albo Trelleborg- powiedział rzecznik.

Armator rozważa, na okres budowy nowego promu, możliwość wyczarterowania innej jednostki z rynku. Jak wyjaśnił Gogol, statek miałby zagospodarować nadwyżki podaży ładunków w relacjach obsługiwanych przez Unity Line.

Państwowe przedsiębiorstwo PŻM jest największym polskim armatorem, ma w grupie kapitałowej 55 statków. Na ich pokładach pracuje ok. 2,5 tys. marynarzy. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa w marcu br. minister gospodarki i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał Pawła Brzezickiego na stanowisko zarządcy komisarycznego PŻM.

Stępkę pod budowę pierwszego promu ro-pax dla PŻB położono w szczecińskiej stoczni 23 czerwca br. Prom jest budowany przez Morską Stocznię Remontową Gryfia. Będzie miał długość 202,4 m, szerokość 30,8 m. Pomieści 400 pasażerów, załoga będzie liczyła 70 osób. Głównym paliwem jednostki ma być LNG.

Według planów inwestycyjnych pierwsze prace związane z budową sekcji stocznia rozpocznie na przełomie 2017 i 2018 r. W 2019 r. jednostka będzie gotowa do zwodowania, a na początku 2020 r. do przekazana PŻB.

RP, PAP