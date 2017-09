Sejmowa komisja pozytywnie o sprawozdaniu NIK za 2016 r.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku. Po przedstawieniu sprawozdania komisja bez pytań i dyskusji przyjęła we wtorek rano taką opinię.

W 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 105 kontroli planowych, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa u dysponentów 109 części budżetu i w jednostkach bezpośrednio wykorzystujących środki publiczne. NIK zrealizowała ponadto 116 kontroli doraźnych, co umożliwiało szybkie reagowanie na występujące problemy i sygnalizowane Izbie nieprawidłowości – wynika ze sprawozdania.

W zeszłym roku przeprowadzono w ramach kontroli planowych i doraźnych 2 tys. 263 kontrole jednostkowe.

Łącznie w trakcie kontroli w 2016 r. NIK przygotowała 2 tys. 263 wystąpienia pokontrolne. Sześć kontroli przeprowadzono wspólnie z najwyższymi organami kontroli innych państw.

Do organów ścigania trafiły z NIK po kontrolach w 2016 r. 102 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń, w tym 43 trafiły do prokuratur. Do rzeczników dyscypliny finansów publicznych trafiło też 67 zawiadomień o podejrzeniu naruszenia dyscypliny przez 86 osób.

Według sprawozdania, efektami kontroli było uzyskanie 74 mln zł korzyści finansowych, 7,4 mln zł finansowych skutków nieprawidłowości na szkodę budżetu Unii Europejskiej.

NIK sformułowała też 125 wniosków co do potrzeby zmiany w przyszłości regulacji ustawowych i przepisów rozporządzeń.

