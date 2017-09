Węgry nie zrzekną się suwerenności na rzecz UE

Węgry nie zrzekną się części swej suwerenności narodowej na rzecz Unii Europejskiej i będą nadal walczyć z kwotowym systemem przyjmowania ubiegających się o azyl – powiedział minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto agencji Reutera.

Według ministra rezygnacja z dalszych pełnomocnictw narodowych nie jest właściwym podejściem.

- Zdecydowanie nie podzielam poglądu, że im mniej suwerenności na poziomie państw członkowskich, ty silniejsza będzie UE – oznajmił Szijjarto.

Szijjarto powiedział natomiast, że sferą, w której Węgry opowiadają się za wspólnym stanowiskiem unijnym, jest obronność, gdyż istnienie europejskiej armii wzmocniłoby państwa członkowskie z korzyścią dla całej wspólnoty.

Jednakże na przykład polityka podatkowa powinna pozostać w gestii państw członkowskich, ponieważ decyduje ona o konkurencyjności - ocenił. Węgry mają obecnie jeden z najniższych podatków dochodowych od osób fizycznych w UE (15 proc.), a podatek dochodowy od osób prawnych wynosi zaledwie 9 proc.

Pytany, czy Węgry zgodziłyby się na wspólnego ministra finansów i wspólny budżet UE, odparł: „Myślę, że gdyby był taki scenariusz, to początkowo dotyczyłby on tylko strefy euro, a ponieważ my nie należymy do strefy euro, kwestia ta zostałaby rozstrzygnięta bez pytania nas o zdanie”.

Szef KE Jean-Claude Juncker powiedział w środę podczas dorocznego przemówienia w Parlamencie Europejskim o stanie UE, że Unia potrzebuje ministra gospodarki i finansów, który miałby być członkiem Komisji Europejskiej i przewodniczącym eurogrupy, czyli grona ministrów finansów państw strefy euro.

Szijjarto zaprzeczył, by Węgry i Polska były izolowane w UE oraz by Słowacja i Czechy odsuwały się od nich w Grupie Wyszehradzkiej.

- Jest wiele prób rozbicia V4, ale żadna z nich nie skończy się powodzeniem – oznajmił.

Dodał, że Grupa Wyszehradzka zdecydowanie stoi na stanowisku odrzucania kwot relokacyjnych po ubiegłotygodniowym spotkaniu szefów dyplomacji V4 w Estonii.

RP, PAP