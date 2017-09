Wartość polskiego eksportu przekroczy 200 mld euro?

Wartość eksportu w tym roku może po raz pierwszy przekroczyć 200 mld euro – mówił w Sejmie wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Zwrócił też uwagę na spadający w Polsce wskaźnik nierówności finansowych.

Morawiecki poinformował, że wartość eksportu w okresie styczeń-czerwiec br. wzrosła o 8,4 proc. rok do roku i wyniosła 99 mld euro. „Czyli mamy szansę w 2017 roku po raz pierwszy przekroczyć kwotę 200 mld euro, co będzie na pewno bardzo dużym sukcesem naszych eksporterów” – powiedział.

Wicepremier zwrócił uwagę na wskaźnik nierówności finansowych, który – jego zdaniem – spadł znacząco przez ostatnie dwa lata.

– To jest ruch bez precedensu, związany oczywiście głównie z naszymi programami społecznymi. Zrealizowaliśmy, można powiedzieć, dziedzictwo „Solidarności” [...]. Możemy być z tego ogromnie dumni, ponieważ zmniejszyliśmy nierówności do tego stopnia, że likwidacja ubóstwa w wielu obszarach jest bez precedensu. A na przykład dochody do dyspozycji na osobę w rodzinach przewyższających dwójkę dzieci wzrosły o 25 proc. – powiedział.

Według niego wiąże się to m.in. z programem „500+”. Morawiecki dodał, że średni dochód rozporządzalny wzrósł o 6,7 proc., co jest przyrostem nienotowanym przez ostatnie 10 lat. – Stąd pozytywny odbiór, optymizm wśród konsumentów, wśród ludzi – podkreślił.

Morawiecki przyznał, że Polska ma problem z brakiem rąk do pracy – w niektórych regionach, jak Wielkopolska czy Warszawa i okolice, bezrobocie wynosi ok. 4 proc., a w Poznaniu 2-2,5 proc., co jest rekordowo niskim wskaźnikiem.

– Wyjechało parę milionów ludzi z Polski, 2-2,5 miliona co najmniej, co jest wielkim ubytkiem. Cieszę się, że kolejna fala emigracyjna została zatrzymana. Raczej ludzie powoli wracają do kraju i przyciągamy pracowników z innych krajów, z całego regionu, w szczególności z Europy Wschodniej – powiedział.

RP, PAP