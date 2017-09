Wymiar sprawiedliwości wymaga reformy dogłębnej, takiej, która będzie przede wszystkim gwarantowała sprawiedliwe sądy polskim obywatelom - powiedziała w piątek premier Beata Szydło. Zaznaczyła, że przy jej wprowadzaniu potrzebna jest rozmowa z Polakami.

- My jesteśmy rządem, jesteśmy politykami, którzy uważają, że zostaliśmy skierowani na służbę polskim obywatelom przez państwa, przez was wszystkich. I to naszym obowiązkiem jest przede wszystkim nie tylko reprezentować państwa, ale też wspierać was i rozwiązywać problemy, które funkcjonują, dzięki którym zwykli polscy obywatele mają utrudnione życie. Od tego jesteśmy, to jest nasza praca, to jest nasza służba, to jest nasz obowiązek - powiedziała premier Beata Szydło podczas spotkania z osobami pokrzywdzonymi przez wymiar sprawiedliwości.

Podkreśliła, że blisko 80 proc. Polaków widzi potrzebę wprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości. Jak mówiła, "wymaga on reformy dogłębnej, takiej, która będzie przede wszystkim gwarantowała sprawiedliwe sądy polskim obywatelom".

- Ważne są rozmowy z ekspertami, ważne są rozmowy polityków, ale najważniejsza - w moim odczuciu - jest rozmowa z Polakami, obywatelami. A szczególnie z tymi, których życiowe doświadczenia są bezcenne właśnie wtedy, kiedy należy rozmawiać o tym, jak maja działać uczciwe, sprawiedliwe sądy - powiedziała premier.

RP, PAP