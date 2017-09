Szansa na ministerialne środki na rozbudowę hali na Podpromiu

Rzeszowska Hala Sportowo-Widowiskowa na Podpromiu, gdzie swoje mecze rozgrywa m.in. wielokrotny mistrz Polski w siatkówce mężczyzn – Asseco Resovia ma szansę uzyskać dofinansowanie ministerstwa sportu umożliwiające rozbudowę obiektu.

Hala na Podpromiu to największy tego typu obiekt na Podkarpaciu. Może pomieścić niewiele ponad 4300 osób, a po dostawieniu krzeseł przy boisku zyskuje dodatkowe dwieście miejsc. W zestawieniu z zainteresowaniem, jakie towarzyszy rozgrywanym na tym obiekcie meczom siatkarzy Asseco Resovii, to kropla w morzu potrzeb. Dlatego obiekt zostanie rozbudowany, co pozwoli oglądać wydarzenia sportowe nawet siedmiu tysiącom kibiców. O środki na rozbudowę obiektu zabiega m.in. europoseł Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia Tomasz Poręba. Europarlamentarzysta spotkał się dzisiaj w tej sprawie w Warszawie z wiceministrem sportu i turystyki Jarosławem Stawiarskim. Głównym tematem rozmowy była możliwość wpisania na listę inwestycji strategicznych i dofinansowania przez ministerstwo rozbudowy rzeszowskiej hali na Podpromiu.

– To była bardzo dobra rozmowa. Minister Stawiarski pozytywnie odniósł się do przedstawionych przeze mnie argumentów przemawiających za wsparciem przez budżet państwa tej kluczowej dla rzeszowskiego sportu inwestycji – powiedział NaszemuDziennikowi.pl europoseł Tomasz Poręba.

– Rzeszów jako miasto wojewódzkie zasługuje na halę sportową z prawdziwego zdarzenia. Już dziś obserwujemy sytuację, gdzie ilość kibiców, którzy chcą zobaczyć najważniejsze wydarzenia sportowe, znacznie przewyższa pojemność hali. Rozbudowa obiektu jest więc konieczna – dodaje europoseł PiS.

Jego zdaniem, pozyskiwanie środków na rozbudowę m.in. infrastruktury sportowej to jednocześnie nadrabianie zaległości wobec Polski Wschodniej, a szczególnie Podkarpacia – regionu, który przez ostatnie osiem lat był zaniedbywany czy wręcz pomijany w rozdziale środków i inwestycjach. Hala na Podpromiu w Rzeszowie to jednak nie jedyny ze strategicznych obiektów sportowych w woj. podkarpackim wymagający modernizacji i dofinansowania. Jest bowiem także pilna potrzeba budowy innych strategicznych obiektów sportowych, o które zabiega podkarpacki europarlamentarzysta.

– Współpraca z ministerstwem sportu układa się doskonale. Jej efektem są dwie ostatnie kluczowe dla Podkarpacia decyzje w postaci budowy kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego w Sanoku oraz hali sportowej w Mielcu. Teraz kolej na stolicę województwa – zauważa Tomasz Poręba. Jak informuje polityk PiS, pod koniec września wiceminister Jarosław Stawiarski odwiedzi Rzeszów, będzie zatem okazja do złożenia wizyty w Hali Sportowo-Widowiskowej na Podpromiu i rozmowy o możliwościach dofinansowania rozbudowy obiektu z budżetu centralnego.

Mariusz Kamieniecki