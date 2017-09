63 wycieczkowce zawinęły w tym roku do gdańskiego portu

63 statki pasażerskie z ponad 31 tysiącami turystów na pokładach, zawinęły w tym roku do gdańskiego portu. To rekord: w poprzednich latach do Gdańska docierało ok. 30 takich jednostek. Port zamierza rozbudowywać infrastrukturę służącą obsłudze ruchu pasażerskiego.

Informacje związane z tegorocznym ruchem statków pasażerskich przekazała w sobotę mediom w komunikacie rzecznik prasowa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA Agata Kupracz.

Wyjaśniła, że w sumie, na pokładach wszystkich 63 statków, które w tym roku zawinęły do terminali Westerplatte oraz Wolnego Obszaru Celnego II zlokalizowanego na terenie gdańskiego portu, znajdowało się ponad 31 tysięcy pasażerów. Największą liczbę stanowili wśród nich turyści z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Włoch, Francji oraz Hiszpanii.

Jak poinformowała Kupracz, w poprzednich latach do portu zawijało średnio 30 jednostek.

W 2017 r. Port Gdańsk odnotował ponad 1 mln zł przychodu, którego źródłem była obsługa statków wycieczkowych. Kupracz dodała, że każdy z pasażerów zostawił w porcie średnio ok. 80 euro, które wydał na zwiedzanie, transport, pamiątki i inne zakupy.

Kupracz przypomniała też, że - według danych Gdańskiej Organizacji Turystycznej, od czerwca do sierpnia Gdańsk odwiedziło w sumie ponad 236 tys. turystów z zagranicy.

- W tym samym okresie do Portu Gdańsk zawinęły statki przewożące łącznie ponad 22 tys. pasażerów. Zestawienie tych liczb uwidacznia istotną rolę, jaką odgrywa Port w obsłudze zagranicznego ruchu turystycznego w Gdańsku – podkreśliła.

Cytowany w komunikacie prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA Łukasz Greinke zapowiedział, że w 2018 r. port spodziewa się kolejnego rekordu. „Będziemy wspierać ten trend - planujemy m.in. rozwijać infrastrukturę portu właśnie pod kątem obsługi turystów” – poinformował Greinke wyjaśniając, że władze portu, w ramach budowy Portu Centralnego, chcą „zlokalizować terminal, umożliwiający prowadzenie odpraw zagranicznych i awizację jeszcze większych niż dotychczas jednostek”.

Greinke zaznaczył, że profesjonalny terminal ma umożliwić „wymianę załogi oraz pasażerów i prowadzenie drobnych prac serwisowych na jednostkach”, a bliskość stoczni „pozwoli armatorom myśleć o kompleksowych naprawach” swoich jednostek. „Rozpoczęcie realizacji tego projektu planujemy w 2020 roku” – podkreślił cytowany w komunikacie prezes.

Do portu w Gdańsku zazwyczaj zawijają statki pasażerskie pływające po Morzu Bałtyckim, ewentualnie po akwenach przy północnych wybrzeżach Europy.

W tym roku gdański port odwiedzały najczęściej, bo aż 18 razy, jednostki należące do norweskiego armatora Viking Ocean Cruisers. Nowoczesne wycieczkowce - Viking Star, Viking Sky i Viking Sea - były największymi jednostkami, jakie zawinęły do Gdańska. Każdy ze statków ma ponad 227 metrów długości i może przewieźć ponad 900 pasażerów. Jedna z tych jednostek - Viking Star, wpłynęła do gdańskiego portu w sobotę. Było to 63. tegoroczne zawinięcie. 29 grudnia do gdańskiego portu ma wpłynąć jeszcze jeden statek pasażerski: będzie to 64. i zarazem ostatnie w tym roku zawinięcie wycieczkowca do Gdańska.

Odwiedzające miasto statki pasażerskie najczęściej cumują przy Nabrzeżu Obrońców Westerplatte. Jednostki pozostają w porcie od kilku do kilkudziesięciu godzin.

- W tym czasie pasażerowie zwiedzają Gdańsk i okoliczne atrakcje, m.in. Zamek w Malborku, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Stutthof czy Muzeum II Wojny Światowej – wyjaśniła Kupracz.

RP, PAP