Pogotowie przeciwpowodziowe w gminie Elbląg

Po intensywnych opadach deszczu w gminie Elbląg wprowadzono w poniedziałek pogotowie przeciwpowodziowe. Najtrudniejsza sytuacja jest w Księżnie, w gminie Wilczęta, choć sytuacja się już stabilizuje; z gospodarstw ewakuowano 16 osób - podała straż pożarna.

Jak poinformował PAP rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Rafał Melnyk, w Księżnie woda po opadach rozlewa się po polach, na skutek niedrożnych przepustów zalewane są rowy melioracyjne. Woda wdarła się do wsi. Ułożono 4,4 tys. worków z piaskiem.

Kilka gospodarstw obłożono workami, by woda nie zalała posesji i budynków.

Z gospodarstw we wsi Księżno ewakuowano w sumie 16 osób. Są to osoby starsze, które w razie większego zagrożenia mogłyby sobie nie dać rady; zostały one przewiezione do miejsc wyznaczonych przez gminę. W Księżnie pracuje 12 zastępów straży pożarnej.

Przez jakiś czas woda z opadów zalewała drogę S7 na wysokości Gronowa Górnego w powiecie elbląskim, ale po udrożnieniu przepustów woda spłynęła z drogi - podała straż pożarna. Workami z piaskiem obłożono także drogę wojewódzką 509.

Obecnie na Warmii i Mazurach straż pożarna interweniowała w związku z podtopieniami lokalnymi ok. 550 razy; również w samym Elblągu, gdzie wezbrana rzeka Kumiela zalała ulice. Na ulicy Grunwaldzkiej strażacy zabezpieczali stację benzynową, by woda nie zalała zbiorników z paliwem, na ulicach Związku Jaszczurczego strażacy "bronią" szpitala, w którym jest stacja dializ.

W rejon miasta Elbląga, gdzie już obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe, straż pożarna skierowała dodatkowo 9 samochodów i blisko 40 strażaków, a także słuchaczy szkoły pożarniczej z Bydgoszczy. Wcześniej wyjechało tam ponad 70 strażaków z innych powiatów.

Minister Mariusz Błaszczak w związku z sytuacją powodziową w Elblągu rozmawiał z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim i gen. bryg. Leszkiem Suskim, komendantem głównym PSP. Jeszcze e poniedziałek w Elblągu odbyć się ma posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Uczestniczyć w nim mają samorządowcy i przedstawiciele służb z Elbląga oraz powiatów iławskiego i braniewskiego.

W sumie w działaniach, którymi na miejscu kieruje warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Hołubowicz, uczestniczy 200 strażaków. W newralgicznych miejscach ruchem kierują policjanci.

RP, PAP