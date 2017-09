Prezydent Andrzej Duda przybył do Nowego Jorku

Prezydent Andrzej Duda przybył w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego (we wtorek nad ranem czasu polskiego) do Nowego Jorku. We wtorek prezydent wygłosi przemówienie na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych.

W godzinach porannych prezydent weźmie udział w rozpoczęciu debaty generalnej 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Następnie będzie miał spotkania bilateralne z przywódcami. Po południu Duda wystąpi podczas debaty generalnej 72. sesji Zgromadzenia.

Prezydent będzie miał też okazję do rozmowy z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem i wiceprezydentem Mikiem Pence’em; podczas pobytu w ONZ spotka się ponadto z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką oraz prezydent Litwy Dalią Grybauskaite.

W środę prezydent spotka się z przedstawicielami świata nauki w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej, gdzie planowane jest jego wystąpienie. Po południu tego dnia Duda spotka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Następnie w Wallington prezydent złoży kwiaty pod pomnikiem Kazimierza Pułaskiego. Podczas wieczornego spotkania z Polonią Duda odznaczy jej zasłużonych przedstawicieli.

Ostatniego dnia wizyty, w czwartek, prezydent odwiedzi West Point, gdzie mieści się Akademia Wojskowa Stanów Zjednoczonych. Rano odbędzie się tam ceremonia uroczystego powitania prezydenta przez gen. broni Roberta L. Caslena, rektora Akademii. Następnie Andrzej Duda złoży wieniec pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, a później wygłosi wykład dla kadetów West Point.

RS, PAP