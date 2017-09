Kaczyński o spotkaniu z Orbanem

Polska może liczyć na Węgry - tak prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do swojego piątkowego spotkania z szefem węgierskiego rządu Viktorem Orbanem. Jak podkreślił, można się spodziewać wspólnych stanowisk Węgier i Polski w wielu sprawach; w niektórych zaczną działać komisje ekspertów.

Prezes PiS poinformował w piątek wieczorem TVP Info, że jego spotkanie z węgierskim premierem dotyczyło przebiegu spraw w Unii Europejskiej.

- Była przede wszystkim mowa o tym, co się będzie działo w Unii Europejskiej, jak to widzimy, jakie mamy informacje w tej dziedzinie. Ale była także mowa o tym, co robić dalej, jak się przygotowywać to tych ewentualnych zmian, które będą miały miejsce w Unii - powiedział J. Kaczyński. - Były różnego rodzaju diagnozy co do tych kwestii - dodał.

Prezes PiS ocenił, że rozmowa przebiegła "w bardzo dobrej atmosferze", była "bardzo przyjazna". - Jednocześnie mowa była też "o pewnych konkretach odnoszących się do tego, co się może zdarzyć w Unii niedługo - zaznaczył polityk.

- No i tu bardzo ważne jest to, że pan premier powiedział jednoznacznie, że możemy na Węgry liczyć - oświadczył szef PiS.

Dopytywany o szczegóły rozmów prosił o wyrozumiałość. - To była jednak rozmowa w dość zamkniętym gronie i pewnie premier Orban i jego współpracownicy nie byliby uradowani, gdybym o tym opowiadał - zaznaczył. Pytany, czy można się spodziewać wspólnego polsko-węgierskiego stanowiska w jakichś sprawach unijnych powiedział, że będzie takie w "wielu sprawach, z całą pewnością". - Natomiast w pewnych sprawach, sądzę, że niedługo zaczną działać komisje ekspertów - dodał.

W piątkowym spotkaniu z Viktorem Orbanem, które odbyło się w Sejmie, oprócz J. Kaczyńskiego uczestniczyli także marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz wicemarszałkowie z PiS: Joachim Brudziński i Ryszard Terlecki.

Spotkanie w Sejmie odbyło się w ramach oficjalnej wizyty Viktora Orbana w Warszawie. Szef węgierskiego rządu rozmawiał również z premier Beatą Szydło, prezydentem Andrzejem Dudą oraz marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim.

RS, PAP