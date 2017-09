Kolejni żołnierze WOT złożą przysięgę

W najbliższy weekend w pięciu miejscowościach województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożą uroczyste przysięgi na sztandar.

Jak poinformowało w komunikacie dowództwo WOT, żołnierze 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego będą przysięgać na sztandar w trzech miejscowościach. W sobotę uroczystość odbędzie się w Nisku; dwie pozostałe przysięgi odbędą się w niedzielę w Sanoku i Przemyślu.

Natomiast żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” złożą przysięgę w niedzielę w Mońkach. Także w niedzielę przysięgę złożą żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”; uroczystość odbędzie się w Zamościu.

Żołnierze, którzy w najbliższy weekend złożą przysięgi wojskowe, wstąpili do służby 9 września br., wówczas to w siedmiu lokalizacjach w trzech województwach rozpoczęła się kolejna tura 16-dniowych szkoleń podstawowych do WOT. Bierze w niej udział blisko dziewięciuset ochotników. Równolegle trwają szkolenia rotacyjne żołnierzy już zaprzysiężonych oraz szkolenia wyrównawcze dla rezerwistów.

Obecnie w WOT służbę pełni ponad 5 tys. żołnierzy.

Wojska Obrony Terytorialnej jako samodzielny, piąty rodzaj sił zbrojnych zostały powołane z początkiem bieżącego roku. Trzy miesiące później Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej formalnie przejęło dowodzenie nad trzema pierwszymi brygadami utworzonymi w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

Formowane są kolejne trzy brygady, jedna na Warmii i Mazurach oraz dwie na Mazowszu, w tych jednostkach obecnie trwa proces obsadzania stanowisk kadrą zawodową, pierwsze szkolenia ochotników zaplanowane są w tych jednostkach na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 roku.

W przyszłym roku ma się rozpocząć formowanie siedmiu brygad w centralnej części Polski, a od roku 2019 – czterech brygad na zachodzie kraju; w przyszłym roku mają zostać utworzone dowództwa brygad i pierwsze pododdziały w województwach śląskim i wielkopolskim. Zgodnie z założeniami brygady OT mają powstać w każdym województwie, a w woj. mazowieckim – dwie.

Docelowo formacja ma liczyć 53 tys. żołnierzy. WOT przygotowują się do działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny, mają wspierać wojska operacyjne, służby ratownicze i lokalne społeczności.

RS, PAP