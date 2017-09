Episkopat apeluje o pomoc Meksykowi

Z apelem o pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Meksyku zwrócił się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki. Zapowiedział zorganizowanie Dnia Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Meksyku – w najbliższą niedzielę, 1 października.

KEP przypomina, że we wrześniu doszło w Meksyku do potężnych trzęsień ziemi, w których zginęło co najmniej 400 osób, a tysiące zostało rannych, pozbawionych domów i mieszkań oraz środków do życia.

"Zwracam się z apelem do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w Polsce o pomoc dla ofiar kataklizmu. Chcemy to uczynić zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym, organizując Dzień Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Meksyku – +Kościół w Polsce dla Meksyku+" – podkreślił ks. abp Gądecki. Dzień ten będzie obchodzony w najbliższą niedzielę lub, jak poinformowało biuro prasowe KEP, inną niedzielę października wyznaczoną w diecezji.

Ks. abp Gądecki poinformował, że o pomoc Kościoła w Polsce zwróciła się Konferencja Episkopatu Meksyku.

"Proszę o modlitwę podczas mszy świętych we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce. Proszę o modlitwę w rodzinach oraz domach zakonnych. Proszę o modlitwę prywatną i wspólnotową podczas październikowych nabożeństw różańcowych" – napisał przewodniczący KEP.

Przypomniał, że pomoc materialną można przekazywać za pośrednictwem Caritas Polska, wysyłając SMS z hasłem MEKSYK pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT), włączając się w organizowane w przed kościołami zbiórki ofiar, bądź dokonując bezpośrednich wpłat na konto Caritas Polska lub Caritas diecezjalnych – z dopiskiem MEKSYK. Potrzebne dane można odnaleźć na stronie www.caritas.pl.

"Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Polakom za dotychczas hojnie okazywane wsparcie. Licząc na zrozumienie, pomoc i zaangażowanie, z serca błogosławię" – dodał ks. abp Gądecki.

Episkopat zapowiedział, że podczas Dnia Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Meksyku – "Kościół w Polsce dla Meksyku" - do modlitwy wiernych odmawianej w czasie Mszy św. zostanie dołączone wezwanie: "Módlmy się za ofiary trzęsienia ziemi w Meksyku, prosząc Boga o potrzebną pomoc dla poszkodowanych, o pociechę dla tych, którzy stracili swoich bliskich oraz o życie wieczne dla zmarłych. Ciebie prosimy…".

7 września w trzęsieniu ziemi w Meksyku zginęło ok. 100 osób, ponad 200 odniosło obrażenia. Wstrząsy miały magnitudę 8,2 a ich epicentrum znajdowało się na Pacyfiku w odległości ok. 100 km od miasta Tonala w stanie Chiapas. Niespełna dwa tygodnie później, 19 września doszło kolejnego trzęsienia ziemi, o magnitudzie 7,1. Według najnowszych danych w jego wyniku zginęło co najmniej 307 ludzi. Trwają operacje ratownicze, m.in. w stolicy kraju, ale prawie nie ma już nadziei na odnalezienie pod gruzami żywych ludzi. Ziemia zatrzęsła się też w Meksyku w sobotę i niedzielę. Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach.

Meksyk leży na obszarze o bardzo dużej aktywności sejsmicznej. Styka się tam pięć płyt tektonicznych.

RP, PAP