Zima za pasem – leśnicy myślą o żubrach

Lato dobiega końca, za pasem jesień, dlatego leśnicy z Bieszczadów już teraz przygotowują karmę na zimowe dożywianie dla największych mieszkańców lasów – żubrów.

Zimą, kiedy lasy pokrywa gruba warstwa śniegu, a temperatura spada kilkanaście stopni Celsjusza poniżej zera, zwierzętom trudno zdobyć pokarm. W celu ułatwienia zwierzynie przetrwania tego trudnego okresu, nadleśnictwa nadzorowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie rokrocznie przygotowują kilkaset ton różnego rodzaju karmy dla zwierząt. Z leśnych stołówek chętnie korzystają sarny, jelenie, ale też żubry, które również odczuwają zimowy brak naturalnego pokarmu. Do żubrzych przysmaków należą m.in. baloty z sianokiszonką, kora drzew liściastych czy wysłodki buraczane. Żeby to i inne pożywienie znalazło się w leśnych „lodówkach” i pomogło tym zwierzętom przetrwać zimę, leśnicy z Nadleśnictwa Lutowiska już teraz przygotowują zapasy. Jak poinformował NaszDziennik.pl Rafał Osiecki, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Lutowiska, m.in. z myślą o przygotowaniu pożywienia dla żubrów wykaszane są niemałe połacia łąk, a zebrane w ten sposób siano będzie służyć jako pasza zimą, a świeży potraw jeszcze tej jesieni przyciągnie żubrze stada w doliny. – Wykosiliśmy ponad 300 ha łąk, z czego 15 ha śródleśnych polan dla żubrów, ponadto zamówiliśmy 50 ton buraków cukrowych i 10 ton soli, a pod lasem czeka 50 ton balotów z sianokiszonką – wylicza Rafał Osiecki. Jak dodaje – dokarmianie to nie tylko humanitarny gest ze strony leśników, ale również działanie na rzecz ograniczenia szkód w uprawach leśnych, jakie mogą wyrządzić zgłodniałe żubry. W tym celu leśnicy prowadzą też poletka żerowe na powierzchni 50 ha. – Bardzo cennym uzupełnieniem żubrzej diety jest kora drzew liściastych, która zawiera garbniki niezbędne w procesie trawienia. Nasi leśnicy zgromadzili 10 ton takiego granulatu – wyjaśnia zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Lutowiska. Warto przypomnieć, że na terenie Nadleśnictwa Lutowiska bytuje obecnie ponad 120 żubrów. Żubry żyją też na terenie nadleśnictw: Baligród, Komańcza, Lesko i Stuposiany. Populacja tych zwierząt rasy białowiesko-kaukaskiej w całych Bieszczadach przekracza czterysta osobników. Obecnie trwa okres rui u tych zwierząt, co przekłada się na większą ich dzienną aktywność, stąd też uwaga zwłaszcza do grzybiarzy, że teraz przemierzając bieszczadzkie lasy, dużo łatwiej o spotkanie z królem puszczy.

Mariusz Kamieniecki