O czyje interesy dba komisarz Bieńkowska?

Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski i Tomasz Poręba skierowali do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie zaangażowania europejskiej komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorstw Elżbiety Bieńkowskiej w przygotowanie tzw. pakietu mobilności.

Europosłowie domagają się wyjaśnień dotyczących udziału nadzorowanej przez Bieńkowską Dyrekcji Generalnej odpowiadającej za politykę Unii Europejskiej w obszarach jednolitego rynku, przemysłu, przedsiębiorczości i małych przedsiębiorstw (DG GROW) w przygotowaniu pakietu zmian legislacyjnych zmieniających zasady funkcjonowania firm transportowych na wspólnym unijnym rynku. Politycy PiS podkreślają, że zaproponowane przez KE zmiany, szczególnie w takich obszarach jak: delegowanie pracowników, zasady odbioru odpoczynku przez kierowców, kabotaż czy zwolnienia dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, stanowią ogromne wyzwanie dla małych i średnich firm operujących w sektorze transportu drogowego w tym również przedsiębiorstw transportowych z Polski.

W interpelacji europosłowie Złotowski i Poręba pytają w jakim stopniu DG GROW była zaangażowana w przygotowanie tych zmian oraz czy na jakimkolwiek etapie Dyrekcja Generalna, za której prace odpowiada komisarz Bieńkowska, zgłaszała zastrzeżenia, co do negatywnego wpływu proponowanych regulacji na podmioty z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. – Czy komisarz Elżbieta Bieńkowska, odpowiedzialna m.in. za rynek wewnętrzny oraz przedsiębiorczość, formułowała w trakcie wewnętrznych dyskusji w KE zastrzeżenia do konkretnych rozwiązań zaproponowanych w tzw. pakiecie mobilności szkodliwych dla funkcjonowania MŚP, a jeśli tak to jakie uwagi zostały uwzględnione w opublikowanym projekcie? – pytają europosłowie PiS. Ich zdaniem propozycje KE zawarte w tzw. pakiecie mobilności, zwłaszcza te dotyczące zasad delegowania pracowników w sektorze transportu drogowego, przyczynią się do pogorszenia warunków konkurencji między przedsiębiorstwami sektora transportu drogowego z różnych państw członkowskich operujących na wspólnym rynku i ewidentnie dyskryminują podmioty z państw Europy Środkowo-Wschodniej. – Chcemy poznać rolę komisarz Bieńkowskiej w pracach nad tymi propozycjami, które niezwykle boleśnie mogą dotknąć polskie firmy transportowe i doprowadzić do eliminacji wielu z nich ze wspólnego rynku. Biorąc pod uwagę, że polska komisarz odpowiada za takie obszary jak jednolity rynek czy przedsiębiorczość wydaje się naturalne, że nadzorowana przez nią DG GROW powinna być zaangażowana w przygotowywanie tych zmian – uzasadnia interpelację Kosma Złotowski. Z kolei europoseł Tomasz Poręba krytykuje niesprawiedliwe traktowanie firm m.in. z Polski przez KE. – Niestety, KE przygotowując tak fundamentalne zmiany zupełnie, pominęła perspektywę małych i średnich firm transportowych z Europy Środkowo-Wschodniej, które ten projekt dotknie najbardziej. Chcielibyśmy dowiedzieć się, czy i w jakim stopniu ta perspektywa w trakcie wewnętrznych dyskusji w KE była prezentowana przez komisarz Bieńkowską, która powinna rozumieć i być szczególnie wrażliwa na problemy firm transportowych z naszego regionu – zauważa europoseł Tomasz Poręba.

Mariusz Kamieniecki