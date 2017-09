Marki: Marszałek Senatu spotkał się z rodziną repatriantów

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powitał rodzinę z Kazachstanu, która zdecydowała się osiedlić w Markach (Mazowieckie).- Cieszę się, że kolejna rodzina repatriantów znalazła swoje miejsce i przeznaczenie w Polsce - podkreślił.

Pięcioosobowa rodzina repatriantów z Kazachstanu osiedli się w domu przekazanym jej przez władze Marek .

- Cieszę się, że kolejna rodzina repatriantów polskiego pochodzenia z Kazachstanu znalazła swoje miejsce i przeznaczenie tu, w Polsce - powiedział Karczewski. Marszałek dziękował Jackowi Orychowi, burmistrzowi Marek za pomoc w sprowadzeniu rodaków do Polski.

Jak zdeklarował chciałby, aby więcej takich rodzin mogło osiedlić się w kraju ojczystym.

- a pewno potrzebne jest dobre prawo. Jesteśmy po uchwaleniu ustawy, na pewno lepszej w stosunku do tej co była. Jednak już wiemy, że potrzeba zmiany kilku zapisów i to zrobimy, ponieważ widzimy, że pewne zapisy są niedoskonałe - zauważył Karczewski.

Według niego, te zmiany powinny dotyczyć przeznaczania większych pieniędzy na pierwszego członka rodziny, sprowadzanej do Polski i uelastycznienia warunków dla grup, które zechcę wrócić do kraju.

- Bardzo poważnie od dwóch lat podchodzimy do problemów, jakie mają Polacy mieszkający za granicą. Chcemy sprowadzić jak najwięcej Polaków żyjących w Kazachstanie, liczymy na to, że do Polski wróci do kilkunastu tysięcy rodaków - powiedział Karczewski.

- To taki wielki wyrzut sumienia, że przez tak wiele lat nie potrafiliśmy sprowadzić Polaków do kraju - zaznaczył marszałek.

Wyraził zadowolenie, że w sprawie sprowadzania repatriantów panuje w Polsce "konsensus, także polityczny". - Bo nawet totalna opozycja popiera nasze działania i również chce, by jak najwięcej Polaków wróciło - podkreślił.

RP, PAP