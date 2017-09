Rozpoczęło się posiedzenie Sejmu

Po godzinie 10.00 rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się wnioskiem PSL o wotum nieufności dla ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, a także projektem noweli prawa prasowego oraz ustawy o emeryturach i rentach.

Pod wnioskiem PSL o wotum nieufności dla ministra rolnictwa złożonym w Sejmie 12 września podpisało się kilkudziesięciu posłów, w tym także z klubów PO i Nowoczesnej. Podobny wniosek miał być rozpatrywany w lipcu, ale wówczas PSL go wycofało. W środę sejmowa komisja rolnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek.

W ocenie PSL, Jurgiel jest „fundamentalnym przykładem nominacji osoby bez wymaganych kompetencji, planu działania i odpowiedniego przygotowania”, prowadzi „szkodliwą” politykę na polskiej wsi, ukazującą jego „bezczynność, bezradność i beznadziejność”.

Sejm zajmie się też rządowym projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Przewiduje on, że koordynatorem opieki nad pacjentem ma być lekarz POZ, który będzie współpracować z pielęgniarką i położną. Lekarz POZ będzie współpracował z lekarzami innych specjalności, którzy opiekują się pacjentem np. podczas jego pobytu w szpitalu.

Według MZ, celem projektowanych zmian są: lepsza opieka skoncentrowana na pacjencie, zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej; optymalizacja procesu leczenia poprzez poprawę organizacji i funkcjonowania POZ; zwiększenie efektywności POZ i skoordynowanie działań na różnych poziomach opieki zdrowotnej oraz zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jakością świadczeń w POZ.

Posłowie będą debatować nad rządowym projektem noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zakłada on, że rencistom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy będzie przysługiwało prawo do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł.

Według resortu pracy, celem projektu jest rozszerzenie gwarancji nabycia prawa do najniższej emerytury dla osób pobierających emerytury przyznane z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy do wysokości równej kwocie 1000 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (odpowiada najniższej wysokości renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

Od 1 marca wysokość najniższej emerytury (pod warunkiem określonego posiadania stażu pracy), renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej została podniesiona z kwoty 882,56 zł do kwoty 1000 zł, wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – z kwoty 676,75 zł do kwoty 750 zł, a renty socjalnej – z kwoty 741,35 zł do 840 zł.

Kolejnym punktem posiedzenia będzie nowelizacja prawa prasowego, który zakłada skończenie z obligatoryjną autoryzacją. Autoryzacja będzie możliwa tylko w sytuacji, gdy rozmówca dziennikarza o nią poprosi. – Co więcej, w takiej sytuacji będzie on miał określony czas na jej przeprowadzenie – powiedział PAP wiceminister kultury Paweł Lewandowski.

Projekt zakłada, że w przypadku dzienników czas ten będzie wynosił sześć godzin, od momentu otrzymania tekstu. W przypadku czasopism będą to 24 godziny. Jeśli w tym czasie autoryzacja nie zostanie odesłana, dziennikarz będzie mógł uznać, że rozmówca wyraża zgodę na publikację wypowiedzi.

W porządku obrad Sejmu jest też rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przewiduje on uporządkowanie dotychczasowych rozwiązań i wprowadzenie nowych, m.in. w zakresie: dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej, dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej, finansowania świadczeń o charakterze socjalnym, a także w zakresie czasu pracy nauczycieli, awansu zawodowego oraz oceny pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem, urlopów.

RS, PAP