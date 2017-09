Podkarpacie sportem stoi

Ponad sto milionów złotych dotacji z ministerstwa sportu na inwestycje sportowe trafi na Podkarpacie. Środki będą przeznaczone m.in. na modernizację rzeszowskiej Hali na Podpromiu, na budowę centrum rehabilitacyjno-sportowego w Sanoku oraz hali sportowej w Mielcu.

Wiceminister sportu i turystyki Jarosław Stawiarski, który na zaproszenie europosła Tomasza Poręby gościł w Rzeszowie, poinformował, że modernizacja rzeszowskiej hali na Podpromiu, gdzie trenują i rozgrywają swoje mecze m.in. siatkarze wielokrotnego mistrza Polski Asseco Resovii Rzeszów, została wpisana na listę strategicznych inwestycji ministerstwa sportu i do planu rocznego, czyli do realizacji. Tym samym inwestycja uzyskała 25-procentowe dofinansowanie w wysokości 10 milionów złotych. – Rzeszów zyska bardzo nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt sportowy, który bez wątpienia podniesie poziom infrastruktury sportowej w stolicy regionu. Podkarpacie zasługuje na wsparcie i stąd decyzja ministerstwa sportu o dotowaniu infrastruktury sportowej w tym regionie. Po prostu wspieramy najlepszych – zaznaczył wiceminister Stawiarski, który przypomniał też założenia rządowego projektu otwartych stref aktywności OSA, do którego mogą już aplikować samorządy oraz wszystkie instytucje mające osobowość prawną.

Zadowolenia z dofinansowania podkarpackich inwestycji sportowych nie kryje europoseł Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia Tomasz Poręba. – Jestem bardzo szczęśliwy, że po szeregu spotkań i rozmów z ministrem Stawiarskim udało się zapewnić tak znaczące wsparcie finansowe resortu na modernizację Hali Podpromie, a wcześniej także dla centrum rehabilitacji i sportu w Sanoku oraz hali sportowej w Mielcu. Nie mam wątpliwości, że wszystkie te obiekty będą spełniać nie tylko wysokie wymagania sportowców wyczynowych, ale będą też miejscami chętnie odwiedzanymi przez mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzież Podkarpacia, zapewniając im rozwój sportowy i atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu – akcentuje Tomasz Poręba. W ocenie polityka, ta decyzja nie byłaby możliwa bez współpracy z ministerstwem sportu, które konsekwentnie realizuje strategię rządu PiS wspierania i dofinansowywania strategicznych inwestycji w Polsce Wschodniej. Europoseł przypomina też, że kilka miesięcy wcześniej dofinansowanie z ministerstwa sportu otrzymały również budowy: centrum rehabilitacyjno-sportowego i bieżni lekkoatletycznej w Sanoku kwotą w sumie 17 milionów złotych oraz podobną kwotą hali sportowej z kompleksem basenów w Mielcu. Ponadto ze środków ministerstwa sportu zostanie wybudowane centrum badmintona w Przemyślu oraz rozbudowane będzie lodowisko w Dębicy. W tym roku ministerstwo sportu wyasygnowało na podkarpackie inwestycje sportowe ponad 100 milionów złotych, co zdaniem marszałka województwa Władysława Ortyla ma ogromne znaczenie dla całego regionu. – Inwestycje sportowe wpływają pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy, czyniąc województwo bardziej atrakcyjnym i podnosząc jakość życia mieszkańców – stwierdza Władysław Ortyl.

Mariusz Kamieniecki