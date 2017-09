Politechnika stawia na przemysł lotniczy

Technika śmigłowcowa – to nowy kierunek studiów podyplomowych, jakie na zamówienie Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu uruchomi Politechnika Rzeszowska. Nowy kierunek wpasowuje się w przyszłe potrzeby polskiego przemysłu lotniczego.

Umowę o utworzeniu nowego kierunku podpisali Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej, i Janusz Zakręcki, prezes zarządu i dyrektor naczelny PZL Mielec. Porozumienie rozszerza współpracę pomiędzy tymi dwoma instytucjami, której historia sięga 2010 r. – Politechnika Rzeszowska jest wiodącą uczelnią w kraju kształcącą kadry na potrzeby przemysłu lotniczego. Współpraca naszej uczelni z przemysłem polega nie tylko na prowadzeniu badań naukowych na zlecenie, opracowywaniu wdrożeń, ale również prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych skierowanych m.in. do pracowników firm działających nie tylko na Podkarpaciu – mówi prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej. Zgodnie z umową Politechnika Rzeszowska będzie kształcić pracowników PZL Mielec na kierunku technika śmigłowcowa. Studia sfinansuje mielecki producent, a wszystko po to, żeby jego pracownicy mogli zdobywać potrzebną wiedzę i umiejętności. 19 pracowników PZL Mielec, producenta helikoptera wsparcia bojowego Black Hawk i turbośmigłowego dwusilnikowego samolotu M28, rozpocznie wkrótce studia z zakresu techniki śmigłowcowej. – PZL Mielec jako członek rodziny Lockheed Martin wspiera pracowników w rozwoju ich kariery i poszerzaniu kompetencji na każdym etapie, ponieważ wiemy, że zaawansowana nauka, technologia i umiejętności inżynierskie są kluczowe dla przyszłości naszych zasobów ludzkich – zauważa prezes Janusz Zakręcki. Jak podkreśla, porozumienie o utworzeniu kolejnego kierunku studiów podyplomowych to rozszerzenie i umocnienie współpracy PZL Mielec z Politechniką Rzeszowską. – Jestem dumny z tej współpracy, która jest wynikiem zrozumienia potrzeb szeroko rozumianego przemysłu, a zarazem doskonałym przykładem długofalowej współpracy branży lotniczej ze środowiskiem akademickim – dodaje prezes PZL Mielec.

Jak poinformowała NaszDziennik.pl Anna Worosz, rzecznik prasowy Politechniki Rzeszowskiej, program dydaktyczny nowego kierunku studiów podyplomowych został opracowany przez pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej przy współpracy przedstawicieli PZL Mielec i obejmie takie zagadnienia, jak metody komputerowe stosowane w projektowaniu i konstrukcji śmigłowców, podstawy teorii inżynierii systemów czy śmigłowcowe zespoły napędowe. – Absolwenci kierunku będą mieli możliwość uczestniczenia w pracach badawczych i projektowych, w tworzeniu koncepcji nowych rozwiązań, jak również wdrażania opracowanych rozwiązań i nowych technologii w zakładzie produkcyjnym zarówno przy produkcji śmigłowców, jak i w szeroko rozumianym przemyśle lotniczym – wyjaśnia Anna Worosz.

Politechnika Rzeszowska podpisała też porozumienie z Gminą Miejską Mielec w sprawie współpracy uczelni z samorządem terytorialnym m.in. w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych, szkoleń i kursów oraz rozwoju lotnictwa i pilotażu. Efektem współpracy ma być też zwiększenie zainteresowania młodych mieszkańców Mielca kształceniem na kierunkach technicznych, zwłaszcza związanych z produkcją lotniczą.

Mariusz Kamieniecki